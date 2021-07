Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA setzt sich die Erholung des Arbeitsmarktes fort, es fehlen aber weiterhin rund 10 Millionen Jobs, um die in der Corona-Krise gerissene Lücke - inklusive dessen, was eine durchschnittliche Fortschreibung des Stellenwachstums seit dem Hoch im Februar 2020 erbracht hätte - zu füllen, so die Analysten der Helaba.



Insofern könne die FED getrost darauf verweisen, dass die ungewöhnlich lockere geldpolitische Ausrichtung zunächst noch Bestand haben dürfte. Die Erwerbsquote liege weiterhin rund 2%-Punkte unterhalb des Vorkrisenniveaus und so könnte die ausgewiesene Arbeitslosenquote, die mit 5,8% gar nicht so hoch erscheine und von dramatischen 14,8% im April 2020 bereits deutlich nachgegeben habe, das Bild nicht vollständig wiedergeben. Die Vorgaben für den Stellenzuwachs seien derweil freundlich. So habe der ADP-Report am Mittwoch einen Aufbau von 692 Tsd. Stellen gezeigt, was etwas über den aktuellen Schätzungen für den Arbeitsmarktbericht liege. In den letzten beiden Monaten sei die offizielle hinter der ADP-Zahl zurückgeblieben. Eine positive Überraschung könne daher nicht ausgeschlossen werden, die Analysten der Helaba würden aber dennoch vorsichtig bleiben. Die Arbeitslosenquote werde wohl weiter zurückgehen. Die Dynamik hänge aber mit der Veränderung der Partizipationsrate zusammen. Kämen die neu eingestellten Beschäftigten vermehrt aus der stillen Reserve, so sinke die Arbeitslosenquote nicht oder nur schwach. (02.07.2021/ac/a/m)



