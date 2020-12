Ein weiterer wichtiger Termin werde zuvor noch der 5. Januar sein, an dem Nachwahlen für noch zwei Senatsposten in Georgia stattfinden würden. Diese beiden Positionen würden entscheiden, wie zukünftig die Mehrheitsverhältnisse im Senat aussehen würden. Bisher hätten die Republikaner mit 50 zu 48 die Nase vorn. Sollten sich aber zwei demokratische Politiker durchsetzen, würde den Demokarten durch das sich ergebene Patt sogar im Senat eine potentielle Mehrheit ergeben, da in diesem Fall das Votum der US-Vize-Präsidentin entscheide.



Bis zuletzt habe Trump die Ergebnisse der Wahlen in einigen Bundesstaaten angezweifelt. Insbesondere die Verlängerungen der Frist für die Briefwahl, die Sicherheit der eingesetzten Wahlautomaten sowie die Korrektheit bei der Stimmenauszählung seien vom Amtsinhaber in Zweifel gezogen worden. Ein mehreres Dutzend Klagen habe aber bei den Richtern - selbst im zuvor noch angepassten Supreme Court - keinen juristischen Zuspruch gefunden.



Der zukünftige Präsident Biden werde sich in den ersten Wochen vor allem auf die Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 konzentrieren. Ein vorsichtigeres Vorgehen (Abstand, Maske, Hygiene), Beachtung wissenschaftlicher Ratschläge sowie eine reibungslose Impfkampagne würden wohl im Zentrum stehen. Bei vielen Themen dürfte der zukünftige Präsident Biden eine nahezu 180-Grad-Wende gegenüber seinem Vorgänger vollziehen - ähnlich wie es bereits vor vier Jahren der Fall gewesen sei. So dürfte die USA unter Biden zügig das Pariser Klimaschutzabkommen wieder anerkennen und auch ansonsten die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen (WTO, WHO) und Allianzen (NATO) stärker betonen.



Die Diplomatie kehre also zurück ins Weiße Haus. Während in der Handelspolitik die Partner in Europa und Amerika vermutlich etwas durchatmen könnten, werde Biden gegenüber China hart bleiben: Die Zollpolitik dürfte kaum geändert werden, der Technologietransfer bekämpft. Die Einhaltung der Menschenrechte werde zudem sicher stärker angesprochen. Da eine "Blaue Welle" ausgeblieben sei, werde es eine nur moderat expansive Fiskalpolitik geben - zumindest aber keine Steueranhebungen. Das werde die Finanzmärkte auch zukünftig beflügeln.



Fazit: Eigentlich sollte es in den USA nur eine Formalie sein. Doch nach dieser Präsidentschaftswahl und den von Donald Trump in Zweifel gezogenen Ergebnissen in einigen verloren gegangenen Bundesstaaten sei bis gestern der Wahlausgang nicht endgültig entschieden. Nach der gestrigen Wahlmännerentscheidung im Electoral College mit 306 zu 232 sei nun aber absehbar, dass am 20. Januar 2021 Joe Biden 46. Präsident der USA werde. Wie bei seinem Vorgänger dürfte es in vielen Bereichen zu einer 180-Grad-Wende in der Politik kommen - die Finanzmärkte würden sich aber sicher am meisten über eine Fiskalpolitik freuen, die expansiv ohne Steuererhöhungen sein dürfte sowie eine moderatere Handelspolitik. (15.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eigentlich sollte diese Meldung keine große Nachricht mehr sein, doch nach der Präsidentschaftswahl war selbst sechs Wochen nach dem Urnengang kein endgültiges Ergebnis verkündet worden, so die Analysten der Nord LB.Dies scheine nun der Fall zu sein: Gestern hätten die Wahlmänner, also die Abgesandten aus den US-Bundesstaaten im Electoral College mit 306 zu 232 Stimmen für den demokratischen Herausforderer Joe Biden gestimmt. Das Stimmenverhältnis sei exakt das gleiche wie vor vier Jahren, als sich Donald Trump gegenüber Hilary Clinton habe durchsetzen können. Damit sollte die Präsidentschaftswahl vom 3.November entschieden sein: Joe Biden dürfte ab 20. Januar 2021 der US-Präsident werden.Wenn sich am 6.Januar erstmals der neu zusammengesetzte Kongress zusammenfinde, sollte das gestrige Ergebnis formell noch bestätigt werden. Am 20. Januar dürfte die Ablösung des bisherigen Präsidenten Donald Trump mit der Vereidigung Joe Bidens als 46. US-Präsident erfolgen.