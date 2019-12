Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vorläufigen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen konnten am aktuellen Rand nicht ganz so stark zulegen, wie von vielen Beobachtern erhofft worden war, so die Analysten der Nord LB.



Die an den Angaben für Oktober vorgenommenen Revisionen würden nach Auffassung der Analysten aber eine zu negative Interpretation der Zahlen für November verbieten. Zudem habe es unter Umständen Probleme bei der Saisonbereinigung gegeben. Insofern wäre es voreilig, den privaten Konsum als tragende Säule des Wirtschaftswachstums in den USA schon jetzt abzuschreiben. (13.12.2019/ac/a/m)



