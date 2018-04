Der Blick auf die Details der heute gemeldeten Zahlen zeige, dass der Dienstleistungssektor im März in nur relativ geringem Maße zum Stellenaufbau habe beitragen können; in diesem wichtigen Segment der US-Volkswirtschaft seien lediglich 87.000 zusätzliche Jobs entstanden. Der öffentliche Sektor habe 1.000 neue Stellen geschaffen, wobei der Bund in der Summe sogar 1.000 Beschäftigte abgebaut habe. Positiv zu bewerten sei die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe; hier seien am aktuellen Rand immerhin 22.000 Jobs entstanden.



Die Stundenlöhne hätten im März um 0,3% M/M anziehen können. Dies sei auf den ersten Blick zwar eine positive Überraschung, die Zahlen müssten aufgrund von möglichen statistischen Verzerrungen zunächst aber mit großer Vorsicht interpretiert werden.



In der Summe möge das Wetter im März zu ungewöhnlichen Belastungen für den US-Arbeitsmarkt geführt haben. Die unerwartet schwachen Zahlen zum Aufbau von neuen Stellen sollten somit zunächst nicht überbewertet werden. Weiterhin sei zu bedenken, dass verschiedene Unternehmensbefragungen in den USA zuletzt sehr klar einen zunehmenden Mangel an Fachkräften angezeigt hätten. Auch dies möge zu einer Verlangsamung der Schaffung zusätzlicher Stellen beigetragen haben. In der Tat habe es entsprechende Signale vor allem aus der Bauwirtschaft gegeben. Dieser Sektor sei am aktuellen Rand sicherlich auch in besonderem Maße vom recht schlechten Wetter beeinträchtigt worden. Somit verwundere es natürlich nicht, dass den heutigen Zahlen folgend in diesem Segment des US-Arbeitsmarktes im März in der Summe 15.000 Jobs abgebaut worden seien.



Fazit: Die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten müssten sicherlich als negative Überraschung gewertet werden. Neben dem relativ schlechten Wetter habe offenkundig auch der zunehmende Fachkräftemangel die Schaffung neuer Jobs behindert. Folglich sollten die heutigen Zahlen zunächst wohl nicht zu negativ bewertet werden. (06.04.2018/ac/a/m)





