Insgesamt würden die Experten von Franklin Templeton davon ausgehen, dass sich dieses Handels-Tauziehen fortsetzen werde, insbesondere in einem US-Wahljahr, in dem China wahrscheinlich ein heißes Thema bleiben werde. Nach Erachten der Experten sei eine eventuelle umfassende Vereinbarung nach wie vor im besten Interesse beider Seiten.



Ein weiteres Spannungsfeld zwischen den USA und China betreffe einen Zankapfel im Zusammenhang mit dem Holding Foreign Companies Accountable Act, der vor kurzem im US-Senat verabschiedet worden sei. Sollte das Gesetz in Kraft treten, würde es vielen chinesischen Unternehmen die Notierung an US-Börsen verbieten und viele bestehende Unternehmen von der Börse nehmen.



Das Problem sei ein Mangel an wahrgenommener Transparenz über die geprüften Finanzzahlen einiger chinesischer Unternehmen. Da chinesische Firmen vor Ort geprüft würden (in den meisten Fällen von den "Großen Vier" internationaler Wirtschaftsprüfungsgesellschaften), bestehe Chinas Politik darin, unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken den Zugang ausländischer Regulierungsbehörden zu den Prüfungen zu verhindern.



Dies sei ein seit langem bestehendes Problem zwischen den Vereinigten Staaten und China und die Verhandlungen würden seit Jahren laufen. Das Gesetz sehe vor, dass ein Unternehmen von der Liste gestrichen werde, wenn es die Prüfungen des Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) in drei aufeinander folgenden Jahren nicht einhalte. Wenn das Gesetz vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werde, würde es Gesetz werden. Das Verfahren könnte jedoch langwierig sein und eine mögliche dreijährige Übergangsfrist scheine darauf hinzudeuten, dass die Liquiditätsauswirkungen auf die Märkte nicht unmittelbar sein könnten.



Das Potenzial für eine strengere regulatorische Prüfung der chinesischen American Depositary Receipts (ADRs) werde jedoch wahrscheinlich ihren Trend zur Doppelnotierung auf dem Hongkonger Markt beschleunigen. Ende 2019 sei Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) bereits in Hongkong notiert worden und die an der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) notierten Unternehmen JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) und NetEase (ISIN US64110W1027/ WKN 501822) würden für Juni eine Zweitnotierung an der Hongkonger Börse planen, was dazu beitragen dürfte, ihre Anlegerbasis zu verbreitern.



Unseres Erachtens lässt die dreijährige Übergangszeit genügend Zeit, um Differenzen zu lösen und eine Politik zwischen dem PCAOB und den chinesischen Regulierungsbehörden einzuführen, so die Experten von Franklin Templeton. Sollte dies scheitern, würden die Experten glauben, dass viele dieser betroffenen Unternehmen auf anderen Märkten notiert werden könnten. Wie man bereits gesehen habe, würden China und Hongkong diese Unternehmen begrüßen. Dies würde auch zu einer engeren Abstimmung mit ihren Interessengruppen und Kunden führen.



Anfang Mai habe die Börse in Hongkong bekannt gegeben, dass Unternehmen mit gewichteten Stimmrechten und sekundär gelistete Unternehmen für die Aufnahme in den Hang Seng und den Hang Seng China Enterprises Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) infrage kämen. Während Unternehmen mit gewichteten Stimmrechten derzeit in den südgehenden Handel des Stock-Connect-Programms (über das Investoren vom chinesischen Festland in in Hongkong notierte Aktien investieren könnten) einbezogen seien, habe man beobachten können, dass auch Unternehmen mit Zweitnotierungen in ihr Programm aufgenommen worden seien, was eine alternative Liquiditätsquelle für Unternehmen darstellen würde, da China die Entwicklung der Kapitalmärkte weiter fördere. (05.06.2020/ac/a/m)







