Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitsmarktdaten fielen besser als erwartet aus: Der Beschäftigungszuwachs lag bei 224.000 Personen, die Arbeitslosenquote zog nur leicht auf 3,7% an wegen einer Zunahme von Erwerbstätigen, so die Analysten der NORD LB.



So könne von einem erfreulich guten Arbeitsmarktbericht gesprochen werden. Der Jobmotor in den USA laufe. Bei einer solchen Dynamik auf dem Arbeitsmarkt dürften sich die Notenbanker auf ihrer Zinssitzung am 31. Juli schwer zu einer Zinssenkung durchringen können. Doch die Kapitalmarktteilnehmer (und Trump) hätten diese gefordert! Die FED sollte nach Erachten der Analysten der NORD LB weiter abwarten, denn eine riskante Vermögenspreisblase für 2020/21 (mit Rezessionsgefahren) würde perspektivisch drohen. Ob die FED es dennoch tue - die Analysten der NORD LB würden daran nicht glauben! Und die Welt könne die FED ohnehin nicht retten. Das werde den Abwärtstrend bei den Langfristzinsen zumindest zunächst stoppen! (05.07.2019/ac/a/m)



