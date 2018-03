Aber -und dies sei ein großes "Aber" - dieses optimistische Szenario könnte sich als Trugbild erweisen, angesichts der derzeit zu beobachtenden Tendenz der Regierung Trump, mit etwas Verzögerung nun den im Wahlkampf 2016 versprochenen protektionistischen Kurs umzusetzen. Zwar habe die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe im Februar ein neues langjähriges Hoch erreicht. Höhere Zölle auf Aluminium und Stahl wären aber für alle in den USA produzierenden Unternehmen kostentreibend, die diese Produkte als Input benötigen würden. Hinzu komme das steigende Risiko eines internationalen Handelskriegs zwischen dem Schwergewicht USA auf der einen und den anderen "big players" China und EU auf der anderen Seite. Kurzfristig könnte sich eine solche Eintrübung des globalen wirtschaftspolitischen Klimas vor allem an den Finanzmärkten bemerkbar machen - noch bevor Zölle oder andere Handelshemmnisse effektiv eingeführt würden.



Inflation sei in den vergangenen Wochen wieder ein Thema gewesen, wobei sich hier die Neigung der Finanzmärkte gezeigt habe, von einem Extrem ("nie wieder Inflation!") ins andere ("Inflation!") zu verfallen. Der Verbraucherpreisindex habe im Januar 2,1% über dem Vorjahresniveau gelegen. Ohne Energie und Nahrungsmittel stehe ein unspektakuläres Plus von 1,9% zu Buche. In den kommenden Monaten dürften beide Teuerungsraten im Trend anziehen. Vor allem die Gesamtrate werde wohl wegen Basiseffekten im Frühjahr Richtung 3% marschieren. Dies dürfte aber nur temporär sein.



Trotz des tendenziell für höhere Zinsen sprechenden Umfelds - kräftiges Wachstum, höhere Teuerung - würden die Analysten weiter davon ausgehen, dass die FED bei ihrem graduellen Zinserhöhungskurs bleibe und den Zielkorridor für den Leitzins bis Ende des Jahres von aktuell 1,25% bis 1,50% auf 2,00% bis 2,25% anhebe. Diese drei Zinsschritte seien der Konsens unter den Ökonomen und mittlerweile - laut Terminmarkt - auch unter den Anlegern. Der Realzins, also abzüglich der Teuerungsrate, werde Ende 2018 aber immer noch nahe null sein. Von einer restriktiven Geldpolitik könne daher auf absehbare Zeit keine Rede sein. (06.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresende lag das Wachstum in den USA mit 2,5% (annualisierte Vorquartalsrate) erneut oberhalb des Trends von 2%, so die Analysten der Helaba.Für das erste Quartal würden die Analysten wieder mit einem Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt oberhalb von 3% rechnen. Zu den ersten (erwarteten) Effekten der im Dezember verabschiedeten Steuerreform - die meisten Unternehmen sollten ihre Gehaltstabellen im Februar angepasst haben - kämen nun auch noch höhere Staatsausgaben hinzu. Die Analysten hätten zwar in ihrer Prognose bereits ein stärkeres Plus bei der Nachfrage der öffentlichen Hand unterstellt. Dies werde wohl aber in der Realität noch deutlich übertroffen. Der Haushaltskompromiss vom Januar sehe vor, dass die diskretionären Ausgaben des Bundesstaates in den Fiskaljahren 2018 und 2019 um insgesamt 300 Mrd. Dollar höher ausfallen würden als im abgelaufenen Jahr. Damit würde sich das Plus bei den Gesamtausgaben fast verdoppeln. Die Ausgaben auf Basis von Leistungsgesetzen ("mandatory spending") wie Renten und staatlicher Krankenversicherung würden sowieso spürbar zulegen. Ein Wirtschaftswachstum von 3% im laufenden Jahr rücke in greifbare Nähe.