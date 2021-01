Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben für das 4. Quartal 2020 einen Zuwachs des BIP von 4,0% (ann.) geliefert, was nahe den Erwartungen liegt, so die Analysten der Nord LB.



Die Phase ganz extremer Ausschläge nach unten und nach oben sei vorbei. Zumindest in den gesamtwirtschaftlichen Wachstumszahlen seien Anzeichen von "Back to Normal" erkennbar. Die Überwindung der Pandemie sei zwar noch längst nicht erfolgt, die zweite Welle habe aber - trotz höherer Infektions- und Todeszahlen - makroökonomisch deutlich weniger katastrophale Auswirkungen als noch die erste Welle.



Die anhaltend hohen Infektionszahlen und die Real-Time-Tracker würden dennoch darauf hindeuten, dass der Aufhellungspfad im 1. Quartal 2021 kaum an Dynamik gewinnen könne. Die Analysten würden einen Zuwachs nochmals von um die 3% Q/Q (ann.) erwarten. Der volle Erholungsprozess werde wohl erst nach sukzessiver Eindämmung des Virus an Fahrt aufnehmen können. Erst dann könne der verunsicherte Konsument wieder zuversichtlicher die Einkaufszentren aufsuchen - darin liege wie so oft der Schlüssel zur US-Konjunktur. Die Geschwindigkeit der Impfungen spiele dabei eine große Rolle. (28.01.2021/ac/a/m)



