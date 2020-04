Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben für das erste Quartal 2020 einen Einbruch des BIP von 4,8% (annualisiert) geliefert, was im Rahmen der Erwartungen liegt, so die Analysten der NORD LB.



Der Rückgang sei insbesondere der Schwäche beim Privaten Konsum und den Ausrüstungen geschuldet. Es sei aber erst der Anfang vom Kahlschlag in der wirtschaftlichen Leistung: Für das zweite Quartal würden die Analysten der NORD LB mit einem Einbruch um -30% Q/Q (ann.) rechnen. Die Annahme sei, dass der Tiefpunkt im April liege, und es dann im Mai zu einer Bodenbildung und im Juni zu einer ersten gewissen Erholung kommen werde. Die monatlichen Daten müssten in den kommenden Wochen also genau analysiert werden, inwiefern diese Erwartung tatsächlich realistisch sei. Letztlich hänge alles nun vom Verlauf der Erkrankungen ab! (29.04.2020/ac/a/m)



