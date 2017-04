Erwartungsgemäß sei das Thema "Residual Seasonality" der eigentlich saisonbereinigten Zeitreihe zum BIP in den USA durch die Veröffentlichung der aktuellen Zahlen wieder auf die Agenda der Finanzmärkte gerückt. Die offiziellen US-Statistiker hätten jüngst angemerkt, dass sie an diesem Problem weiter würden arbeiten wollen. Kurzfristige Lösungen seien aber wohl nicht zu erwarten. Für den Prognostiker mache das trotz Bereinigung verbleibende Saisonmuster die Arbeit einfacher. In der Tat sei die Einschätzung, in den kommenden Quartalen mit höheren US-Wachstumsraten zu rechnen, derzeit nicht sonderlich mutig.



Dennoch würden die Analysten ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2017 nach den heutigen ziemlich schwachen Zahlen zum Anziehen der ökonomischen Aktivität in den Vereinigten Staaten ganz leicht nach unten anpassen müssen, wobei der Wert trotzdem noch leicht oberhalb von 2,0% liegen dürfte.



Festzuhalten sei in diesem Kontext, dass größere stützende Effekte der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung in den kommenden drei Quartalen noch nicht zu erwarten seien. Die Entwicklungen in Washington müssten natürlich dennoch im Auge behalten werden, sollten aber vor allem ab 2018 eine höhere Bedeutung haben.



Die sich bereits grob abzeichnenden Maßnahmen im Rahmen der Steuerreform - die beispielsweise positive Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen haben dürften - und die denkbaren (aber auch unter Republikanern recht umstrittenen) Infrastrukturprogramme hätten schon das Potenzial, das Wachstum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in gewissem Maße zu beflügeln. Die von der Regierung avisierte "Zielwachstumsrate" von 3,0% dürfte von der US-Wirtschaft aus heutiger Perspektive aber dennoch schwierig mit größerer Nachhaltigkeit zu erreichen sein.



Die aktuelle Schwäche des Wirtschaftswachstums in den USA komme nicht völlig unerwartet und sollte aus verschiedenen Gründen zunächst auch nicht überbewertet werden. Die heutigen Zahlen könnten dennoch einen gewissen Einfluss auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank haben. Die Wahrscheinlichkeit eines Zögerns der FED im Juni habe sich etwas erhöht, was als stützend für den Euro gewertet werden könne. (28.04.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vorläufige Zahlen zur Entwicklung des BIPs gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Erwartungsgemäß würden sich beim Wachstum zum Start des neuen Jahres gewisse Bremsspuren zeigen. In Zahlen gesprochen sei es zu einem Anziehen der Wirtschaftsaktivität um lediglich annualisiert 0,7% gekommen.Da die vorläufigen Angaben noch sehr revisionsanfällig seien, mache eine zu genau Betrachtung der Details kaum Sinn. Allerdings dürfe wohl schon festgehalten werden, dass der private Konsum sich am aktuellen Rand ungewöhnlich schwach präsentiere. An dieser Stelle sei auf eine Zurückhaltung bei den Käufen von Kraftfahrzeugen und die Ausgaben für die Beheizung der Wohnungen zu verweisen.