Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken dritten Quartal kam es im vergangenen vierten Quartal zu einer Entschleunigung des Wachstumspfads in den USA, so die Analysten der NORD LB.



Mit 1,9% Q/Q (annualisiert) sei der Anstieg leicht unter den Marktprognosen ausgefallen. Wieder einmal sei der Konsum die Wachstumslokomotive gewesen, allerdings seien diesmal auch Impulse von den Investitionen ausgegangen. Auffällig: Der stark negative Außenbeitrag könnte von Trump in den nächsten Twitter-Analysen aufgegriffen werden (wenngleich es eine Gegenbewegung zum starken Vorquartal gewesen sei). Die konjunkturellen Ampeln würden auf Grün geschaltet bleiben - Donald Trump starte mit Rückenwind.



Die Federal Reserve werde die Entwicklungen der Konjunktur und der Inflation genau beobachten - im Falle anhaltend starker Zahlen könnte ein weiterer Zinsschritt bereits im März erfolgen. Die Analysten der NORD LB würden aber an eine gewisse Abflachung der Wachstumstendenzen glauben, so dass die grundsätzlich vorsichtigen Notenbanker vermutlich erst im Juni agieren würden. Für die behutsame Vorgehensweise spreche die dovishere Zusammensetzung im FOMC seit Jahresbeginn sowie das Bestreben, Rezessionsgefahren nicht aufkommen zu lassen. (27.01.2017/ac/a/m)





