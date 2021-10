Hannover (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal 2021 konnte das US-BIP nach noch vorläufigen Angaben lediglich um annualisiert 2,0% anziehen, so die Analysten der Nord LB.



Diese Nachricht sei eine negative Überraschung. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten leide momentan unter Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten. Hinzu komme noch ein inzwischen fast schon genereller Mangel an verfügbaren Arbeitskräften. In diesem Umfeld könne es natürlich kaum zu einem überdurchschnittlich starken realen Wirtschaftswachstum kommen. (Ausgabe vom 28.10.2021) (29.10.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.