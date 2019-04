Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie im Marktkonsens erwartet sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im Februar in den USA deutlich zurückgegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Vergleich zum Vormonat sei das Auftragsvolumen um 1,6% gesunken. Da auch der Vormonatswert von +0,3% auf +0,1% gg. Vm. nach unten revidiert worden sei, habe sich somit die Reihe zuletzt eher enttäuschender harter Konjunkturdaten in den USA fortgesetzt. Dies untermauert unsere Erwartung eines deutlich schwächeren BIP-Wachstums im Auftaktquartal 2019 von 0,6% (ann.) nach 2,2% im 4. Quartal 2019, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (03.04.2019/ac/a/m)



