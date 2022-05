Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im April stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 428 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote habe mit 3,6% auf dem Vormonatsniveau stagniert. Allerdings habe die Partizipationsrate abgenommen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien mit 0,3% geringfügig weniger als gemeinhin erwartet gestiegen.



Der mögliche Hochpunkt bei der Lohndynamik, der in den kommenden Monaten - auch von anderen Lohnstatistiken - noch bestätigt werden müsse, wäre aus geldpolitischer Sicht ein gutes Zeichen. (06.05.2022/ac/a/m)



