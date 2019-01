Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht für Dezember war überraschend stark, so die Analysten der DekaBank.Der Arbeitsmarkt habe sich im vergangenen Jahr erneut sehr gut entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Beschäftigungsdynamik sogar leicht zugenommen und die Arbeitslosenquote habe im Jahresdurchschnitt den tiefsten Stand seit 1969 erreicht. Die Lohndynamik habe ein neues zyklisches Hoch erklommen.Angesichts der unverändert guten Konjunkturdaten müsste die FED eigentlich im März den nächsten Leitzinsschritt nach oben vornehmen. An den Kapitalmärkten werde hingegen bereits mit einer Leitzinssenkung in diesem Jahr gerechnet. Angesichts der Finanzmarktentwicklungen der vergangenen Wochen wäre die FED trotz guter Konjunkturdaten gut beraten, die Leitzinserhöhung zu verschieben. (04.01.2019/ac/a/m)