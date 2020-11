Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Oktober stieg die Anzahl der Beschäftigten um 638 Tsd. Personen in den USA, die Arbeitslosenquote sank auf 6,9% und die Lohnsumme nahm um 0,9% gegenüber dem Vormonat zu, so die Analysten der DekaBank.



Erneut habe es im Bereich der Staatsunternehmen Verzerrungen gegeben. In Summe hätten diese den Beschäftigungsaufbau um gut 300 Tsd. Stellen belastet.



Bei der US-Wahl werde noch gezählt und richterliche Entscheidungen gelte es ebenfalls abzuwarten. Aber: Das zurzeit wahrscheinlichste Szenario sei, dass Joe Biden der nächste US-Präsident werde, und er gegen einen geteilten Kongress regieren müsse. (06.11.2020/ac/a/m)





