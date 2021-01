Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Dezember sank die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 140.000 Personen, die Arbeitslosenquote verharrte mit 6,7% auf dem Vormonatsniveau, und die Lohnsumme nahm um 0,4% gegenüber dem Vormonat zu, so die Analysten der DekaBank.



Die Jahresbilanz für 2020 zeige nochmals eindrucksvoll die Ausnahmestellung des vergangenen Jahres. Der prozentuale Beschäftigungsabbau habe für einen neuen Rekordwert in der seit 1939 bestehenden Statistik gesorgt.



Die wöchentlich erhobenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden andeuten, dass nach einer sehr schwachen ersten Dezemberhälfte eine deutlich stärkere zweite gefolgt sei. Diese sei in dem schon früh erhobenen Arbeitsmarktbericht nicht enthalten. (08.01.2021/ac/a/m)



