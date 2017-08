Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Juli war der Beschäftigungsaufbau in den USA mit 209.000 Stellen leicht stärker als allgemein erwartet, berichten die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote sei wie prognostiziert auf 4,3% gesunken. Gegenüber dem Vormonat seien die Stundenlöhne um 0,3% gestiegen.



Der Arbeitsmarktbericht zeige, in welch guter Verfassung sich die US-Wirtschaft in diesem Jahr befinde. Der geldpolitische Blick richte sich zurzeit aber auf die zu niedrigen Preisdaten. Während der Beginn der FED-Bilanzreduzierung im September relativ sicher von den FOMC-Mitgliedern beschlossen werden dürfte, sei die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr beim Zinstermin im Dezember unverändert unsicher. (04.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.