Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im April war der Beschäftigungsaufbau mit 263.000 Stellen in den USA zum zweiten Mal in Folge stärker als erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass hierbei auch ein witterungsbedingter Rückpralleffekt mit ursächlich gewesen sei. Die Arbeitslosenquote sei von 3,8% auf 3,6% gesunken. Ungeachtet dessen sei die Lohndynamik mit einem Anstieg um 0,2% gegenüber dem Vormonat bzw. mit 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat aus geldpolitischer Sicht unbedenklich gewesen.



Die früheren Zusammenhänge zwischen Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt, Lohndynamik und Inflation seien in diesem Aufschwung weit schwächer als in früheren Zyklen. Dies erlaube es der FED, einen geldpolitisch geduldigen Kurs zu fahren. Die jüngsten beiden Nominierungsvorschläge der Trump-Administration für das Board der FED seien hinsichtlich der politischen Unabhängigkeit bedenklich. Nach der Absage beider Kandidaten werde sich zeigen, ob die Trump-Administration den Weg politischer Einflussnahme auf die FED fortsetzen werde. (03.05.2019/ac/a/m)



