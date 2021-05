Newark (www.aktiencheck.de) - Der mit Spannung erwartete Anstieg der Inflation in den USA ist eingetreten, so Nathan Sheets, Chefvolkswirt bei PGIM Fixed Income.Mit Blick auf die Zukunft würden die Experten von PGIM Fixed Income erwarten, dass mehrere strukturelle Faktoren wie die demografische Alterung, die hohe globale Verschuldung und der Vormarsch von Technologie und Innovation die Inflation in den kommenden Jahren beeinflussen würden. So hat sich die demografische Entwicklung in den Industrieländern über Jahrzehnte hinweg verschlechtert, und wir haben einen starken Zusammenhang zwischen dem nachlassenden Wachstum der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und der rückläufigen Inflation festgestellt, so die Experten von PGIM Fixed Income. Ganz allgemein erstrecke sich die Erkenntnis der Experten von PGIM Fixed Income, dass die demografische Alterung mit einem langsameren Wachstum und einer schwächeren Wirtschaftsleistung einhergehe, auf alle Industrie- und Schwellenländer.Die rasche Heilung auf dem US-Arbeitsmarkt könne Bedenken hinsichtlich eines Arbeitskräftemangels und einer möglichen Lohninflation nähren. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer, die auf die Gehaltslisten zurückgekehrt seien, seien diejenigen gewesen, die während der Pandemie vorübergehend entlassen worden seien. Von den Arbeitnehmern, die nicht in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt seien, habe jedoch die Mehrzahl ihren Arbeitsplatz dauerhaft verloren oder sei ganz aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. In den letzten sechs bis acht Monaten seien diese Arbeitnehmer nur in begrenztem Umfang in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt und in der Vergangenheit habe es viel länger gedauert, bis diese Arbeitnehmer wieder nach Arbeit gesucht hätten. (28.05.2021/ac/a/m)