5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

6,74 EUR -0,15% (04.05.2021, 15:29)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

6,80 EUR 0,00% (04.05.2021, 16:23)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (04.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) weiterhin zu kaufen.Das Einsparungsziel des Unternehmens von EUR 120 Mio. pro Jahr bis 2025 zeige, dass es im Unternehmen signifikantes Effizienzsteigerungspotenzial gebe. Das Potenzial sei bei Betrachtung des Anstiegs der Kostenquote von 25% in 2017 auf 27% in 2019 und 29% in 2020 offensichtlich. Ein Großteil der Restrukturierungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit Personalabbau, sei bereits im GJ 20 erfasst worden, womit sich erste Verbesserungen kurz- bis mittelfristig bereits im Ergebnis niederschlagen könnten.Nach der Übernahme des AXA-Geschäfts im CEE-Raum würden die Analysten mit den ersten Synergieeffekten (beabsichtigt seien EUR 45 Mio. bis 2025) bereits in den nächsten zwei Jahren rechnen. Personalkosten in Österreich sollten weitere EUR 40 Mio. zur Kostenreduktion beitragen. Der Großteil der geplanten nicht personalbezogenen Einsparungen von EUR 85 Mio. sei weniger greifbar und dürfte erst später schlagend werden. Ein Teil der Synergieeffekte könnte durch IT- und Digitalisierungsaufwendungen kompensiert werden, da das Management die Ausgaben hierfür bis 2025 auf EUR 50 Mio. schätze.Nach zwei Jahren mit niedrigeren Dividendenausschüttungen würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Rückkehr zu höheren Auszahlungen rechnen. In Anbetracht der Dividendenpolitik, 50-60% des Nettogewinns auszuschütten zu wollen, würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2021e mit EUR 0,42 und für 2022e mit EUR 0,47 je Aktie rechnen.Die pandemiebedingten Beeinträchtigungen durch Veranstaltungsstornierungen und Betriebsunterbrechungsversicherungen sollten im Laufe des Geschäftsjahres 2021e, auch durch die Änderung der Versicherungspolizzen, abklingen. Im Gegenteil könnten weniger Schadensfälle und Leistungen aus dem Kfz- und Krankenversicherungssegment für ein gutes operatives Umfeld sorgen, was sich in den Q1-Zahlen widerspiegeln sollte.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von EUR 7,90 auf EUR 8,40. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.