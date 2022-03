5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

6,91 EUR +2,83% (11.03.2022, 16:17)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

6,93 EUR +4,52% (11.03.2022, 16:15)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (11.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9).Das Vorsteuerergebnis des Geschäftsjahres 2021 habe mit EUR 382 Mio. ein Niveau erreicht, welches seit 2015 nicht mehr erzielt worden sei. Das Ergebnis sei durch eine geringere Schadenhäufigkeit gestützt worden, jedoch sei dies durch höhere Belastungen infolge von Naturkatastrophen kompensiert worden. Zusätzlich hätten Refinanzierungskosten in Höhe von EUR 66 Mio. das Ergebnis des GJ 2021 belastet, was zukünftig jedoch zu Einsparungen von etwa EUR 15 Mio. an Finanzierungskosten führen und die künftige Ertragslage unterstützen sollte. Unter der Annahme, dass keine wesentlichen Wertminderungen von Investitionen vorgenommen würden, würden die Analysten diese Ertragsniveaus auch in den kommenden Jahren als nachhaltig erreichbar halten.Der EBT-Anteil des Ukraine-Geschäfts betrage EUR 10,5 Mio. und der Russlands EUR 15,7 Mio., was zusammen ca. 7% des Vorsteuergewinns ausmache. Das Unternehmen habe vermögensseitig Assets von EUR 150 Mio. in der Ukraine und EUR 350 Mio. in Russland, hauptsächlich in Form von lokalen Anleihen, aber auch Bargeld und Immobilien. Die Analysten würden davon ausgehen, dass einem Teil der Vermögenswerte lokale Verbindlichkeiten gegenüberstünden, was das Risiko etwas begrenze. Dennoch würden weiterhin Gefahren durch eskalierende Sanktionen und Gegensanktionen bestehen bleiben. Auch ein Stagflationsszenario hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die operative Entwicklung des Unternehmens.Das Geschäftsjahr 2021 habe ein deutliches Prämienwachstum von 14% aufgewiesen, welches durch die AXA-Konsolidierung unterstützt worden sei. Unter der Annahme, dass sich die Prämien in der Ukraine und Russland mehr als halbieren und die Kapitalerträge ebenfalls beeinträchtigt würden, würden die Analysten für das GJ 2022 mit einem Gewinnrückgang auf EUR 343 Mio. (versus EUR 382 Mio. im GJ 2021) rechnen. Gegenwärtig würden sie in ihren Schätzungen nicht von einer Wertminderung lokaler Vermögenswerte ausgehen, würden dieses Risiko jedoch in der Bewertung berücksichtigen.Die hohen Erwartungen an das Unternehmen seien im GJ 2021 trotz einiger negativer Einmaleffekte erfüllt worden. UNIQA habe sich operativ und insbesondere bei der Rentabilität im Jahresverlauf deutlich verbessert, dennoch liege die Bewertung, mit einem Abschlag von 15% bis 20%, nach wie vor unter der Branchenbewertung. Die Ukraine und Russland seien Risikofaktoren, würden ca. 7% zum Vorsteuergewinn beitragen und das Unternehmen habe Assets von EUR 500 Mio. in den beiden Ländern. Die Analysten würden in ihrer Bewertung von einer Wertberichtigung von 50% des Bruttoanlagevermögens in diesen Ländern ausgehen, jedoch selbst bei einer vollständigen Abschreibung, würden sie auf dem aktuellen Bewertungsniveau noch Potenzial für die Aktie sehen.Christian Hinterwallner und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung und senken aber ihr Kursziel auf EUR 8,00 (bisher EUR 9,20), basierend auf den aktuell vorherrschenden Unsicherheiten. (Analyse vom 11.03.2022)1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.