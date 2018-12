Börsenplätze UMT-Aktie:



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (21.12.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD).UMT habe am Dienstag über Veränderungen bezüglich der Kooperation mit Payback informiert. Die Montega AG habe dazu mit dem Vorstand gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse nachfolgend zusammengefasst.Einzelheiten und Auswirkungen der Vereinbarung: Das von Payback erworbene Lizenzrecht diene dem selbstständigen Betrieb der Mobile Payment-Lösung Payback Pay. Damit sei Payback zukünftig für den Service verantwortlich, wodurch die Kostenbasis bei UMT wesentlich entlastet werde. Payback bleibe jedoch nach wie vor als Kunde bestehen und zukünftige Weiterentwicklungen in Payback Pay dürften auch weiterhin von UMT durchgeführt werden. Wenngleich Payback als Kunde bestehen bleibe, werde die Kooperation dahingehen gelockert, dass UMT die bisher ausschließlich von Payback genutzten Funktionalitäten über eine Open-Loop-Lösung nun auch Dritten anbieten könne. Dies richte sich zum einen an Einzelhändler, die in Konkurrenz zu den Payback-Partnern stehen und somit nicht im gleichen Payment- bzw. Loyalty-System eingebunden werden möchten (z.B. Rewe vs. Edeka). Zum anderen plane UMT eine Adressierung von Industriekunden, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Branche zu reduzieren. Darüber hinaus erhalte UMT von Payback Erlöse für das nun erweiterte Lizenzrecht (MONe: 2,5 bis 3,5 Mio. Euro), sodass sich auch die finanzielle Lage der Gesellschaft deutlich verbessere.Launch der LOYAL App verzögere sich: Nachdem Apple Pay vor einer Woche nun auch in Deutschland eingeführt worden sei, habe die Berichterstattung rund um das Thema Mobile Payment sowohl in fachspezifischen als auch den breiten Publikumsmedien deutlich zugenommen. UMT dürfte diese erhöhte mediale Aufmerksamkeit nutzen, um zeitverzögert mit der eigenen Aggregator-App LOYAL in den Markt zu gehen. Allerdings habe der Vorstand als Voraussetzung für den Erfolg der LOYAL-App eine gelungene Marktdurchdringung von Apple Pay und Google Pay genannt. Da dies jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, rechne Markmann nicht vor Q2 2019 mit dem Launch der eigenen App.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie mit einem Kursziel von 1,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link