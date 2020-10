Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UMT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UMT-Aktie:

8,30 EUR +22,06% (05.10.2020, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs UMT-Aktie:

8,50 EUR +22,48% (05.10.2020, 15:26)



ISIN UMT-Aktie:

DE000A2YN702



WKN UMT-Aktie:

A2YN70



Ticker-Symbol UMT-Aktie:

UMDK



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (05.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt das Rating für die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK) aus.UMT habe jüngst den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht und damit die Anfang August kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt.UMT habe in 2019 ein Umsatzwachstum von 33,6% auf 12,7 Mio. Euro erzielt und damit sowohl die Analysten-Prognose (11,5 Mio. Euro) als auch die in Q4 2019 angehobene Guidance (11,5 Mio. Euro) übertroffen. Die Gesamtleistung habe sich auf 13,6 Mio. Euro (Vj.: 12,4 Mio. Euro; MONe: 13,2 Mio. Euro) erhöht. Zurückzuführen sei diese erfreuliche operative Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Einrichtungs-, Lizenz-, Transaktions- und Provisionsgebühren sowie auf Softwareentwicklungs- und Beratungsleistungen im Bereich Mobile Payment und Loyalty.Der Analyst gehe bei Letzterem davon aus, dass der neue strategische Partner (Kingsbridge Capital Advisors Ltd.) bereits erste Impulse im Neugeschäft geliefert habe. Das starke Topline-Wachstum habe sich entsprechend positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. UMT habe einen deutlich überproportionalen Anstieg des EBITDA auf 4,5 Mio. Euro (Vj.: 2,7 Mio. Euro; MONe: 4,0 Mio. Euro) erzielt. Damit habe UMT die avisierte Ergebnis-Guidance mit einer EBITDA-Marge von 35% erreicht. Der Jahresüberschuss habe aufgrund geringerer Abschreibungen signifikant auf 1,1 Mio. Euro gesteigert werden können (Vj.: 0,1 Mio. Euro; MONe: 0,7 Mio. Euro).Das positive Bild werde allerdings von der Entwicklung des operativen Cash-Flows getrübt. Dieser habe mit -3,0 Mio. Euro signifikant unter dem Niveau des Vorjahres (2,2 Mio. Euro) gelegen. Trotz getätigter Einzahlungen der Anteilseigner über 2,5 Mio. Euro habe UMT einen Rückgang der liquiden Mittel von 1,5 Mio. Euro auf nur noch 40.000 Euro ausweisen müssen.Nach einer zunächst sehr schwachen Entwicklung des Aktienkurses habe sich das Sentiment mit den Anfang August bekannt gegebenen vorläufigen 2019er Zahlen sowie dem starken Ausblickspürbar verbessert. Die Aktie sei daraufhin von Kursen unter 2,00 Euro auf zwischenzeitlich über 12,00 Euro gesprungen. In den nächsten Wochen dürfte die Bekanntgabe weiterer Details zur strategischen Neuausrichtung sowie die Fertigstellung des H1-Berichts im Fokus stehen. Dieser solle im Oktober veröffentlicht werden und sollte einen Abbau des hohen Forderungsbestands sowie eine spürbare Verbesserung der Liquidität beinhalten.Allerdings sei die Visibilität für den Analysten aktuell sehr gering. Es fehle an konkreten Informationen zur Ausgestaltung der strategischen Partnerschaft. Entsprechend groß sei die Unsicherheit im Hinblick auf die Prognosen.Als Folge setzt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die UMT-Aktie vorerst aus. Er werde das Modell umfassend überarbeiten, sobald mehr Informationen zur Neuausrichtung vorlägen. (Analyse vom 05.10.2020)