Der Einbruch der britischen Wirtschaft im Krisenjahr 2020 sei mit 9,7 Prozent bereits stärker ausgefallen als in den meisten EU-Staaten. Nach Angaben des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) habe der Rückstand des britischen BIP zum Niveau von Ende 2019 im dritten Quartal noch etwa 2 Prozent betragen - trotz eines mit 6,9 Prozent voraussichtlich überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums im Jahr 2021.



Der Außenhandel mit Deutschland sei bereits seit dem Brexit-Referendum 2016 kontinuierlich gesunken. Während im Jahr 2015 noch Waren im Gegenwert von 89 Mrd. Euro von Deutschland nach Großbritannien exportiert worden seien, seien die Exporte bis auf 79 Mrd. Euro im Jahr 2019 sowie - coronabedingt verstärkt - auf 67 Mrd. Euro in 2020 gesunken. Die Importe aus dem Königreich hätten ebenfalls abgenommen - wenngleich weniger stark. Diese Negativtendenz habe sich im letzten Jahr fortgesetzt. So seien im November nur noch Waren im Gegenwert von 6,1 Mrd. Euro (4,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat) exportiert worden, während das Importvolumen um 7,9 Prozent auf nur noch 2,9 Mrd. Euro abgenommen habe.



Zuletzt seien mit rasant steigenden Corona-Neufallzahlen sowie der ersten Leitzinsanhebung der Bank of England aufgrund der auf über 5 Prozent angestiegenen Inflationsrate weitere Belastungsfaktoren hinzugekommen.



Zwar dürfte auch die britische Wirtschaft von der erwarteten sukzessiven Auflösung der Lieferkettenprobleme und der Corona-Belastungen im Laufe der kommenden Monate profitieren, trotzdem würden mit der notwendigen Neuausrichtung des Außenhandels nach dem Brexit und dem vielfach unklaren Verhältnis zur EU außergewöhnliche Unsicherheitsfaktoren bestehen bleiben.



Für die weiteren Perspektiven der Wirtschaft werde die Vereinbarung eines - von britischer Seite besonders ersehnten - Freihandelsabkommens mit den USA wichtig sein. Dieses sei bisher aber noch nicht in Sicht. Folglich wäre es im besonderen Sinne der EU und Deutschlands, ein weiterhin möglichst gutes politisches Verhältnis und enge wirtschaftliche Verbindungen zum Königreich zu haben. (11.01.2022/ac/a/m)







Die britische Wirtschaft wurde in den letzten zwei Jahren nicht nur durch die Corona-Pandemie und die globalen Lieferengpässen getroffen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Gleichzeitig sei mit dem Austritt aus der EU per 31. Januar 2020 sowie dem Verlassen des EU-Binnenmarktes und der Zollunion am 31. Dezember 2020 der Brexit vollendet worden. Eine der gravierendsten direkten Folgen sei der bis heute andauernde massive Mangel an ausländischen Arbeitskräften, beispielsweise im Transportsektor. So befinde sich die Anzahl der unbesetzten Stellen derzeit auf einem Rekordniveau. Mit dem Jahreswechsel seien nun einige bisher noch geltende Übergangsregeln ausgelaufen, beispielsweise für die Einfuhr von Lebensmitteln aus der EU.Andere für die Wirtschaft relevante Aspekte seien weiterhin offen und würden die Lage für Unternehmen verkomplizieren. So zum Beispiel die konkrete Umsetzung des Nordirland-Protokolls, durch den eine harte innerirische Grenze mit Warenkontrollen vermieden werden solle.