Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die britischen Abgeordneten haben gestern mit 327 zu 299 Stimmen einen Gesetzentwurf verabschiedet, der darauf abzielt, einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober zu verhindern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dem Gesetz fehle aber noch die Zustimmung durch das Oberhaus. Ziel des Gesetzes sei es, den Premierminister dazu zu zwingen, eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 50 zu beantragen und zu akzeptieren, wenn das Parlament nicht bis zum 19. Oktober einem "deal" oder einem "no deal" Ausgang zugestimmt habe.



Ein Antrag des Premierministers Boris Johnsons, Neuwahlen auszurufen, habe indes gestern die nötige 2/3-Mehrheit verfehlt. Würden Wahlen noch vor Ende Oktober stattfinden, könnte der gestern verabschiedete Gesetzesentwurf wieder rückgängig gemacht werden. Zumindest kurzfristig habe sich die Wahrscheinlichkeit für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU reduziert. So teste der Euro zum Britischen Pfund die Marke von 0,90 GBP von oben an. Bei einem Unterschreiten sei mit weiteren Kurszuwächsen für das Pfund zu rechnen. (05.09.2019/ac/a/m)



