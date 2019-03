Die knappste Abstimmung habe es über den Vorschlag von Ken Clarke gegeben, eine permanente Zollunion anzustreben (264 vs. 272). Das nächst-knappe Abstimmungsergebnis sei für den Vorschlag gewesen, einen wie auch immer gearteten Deal durch eine Volksabstimmung zu legitimieren (268 vs. 295). Andere Vorschläge, etwa der EFTA beizutreten, seien haushoch abgelehnt worden.



Premierministerin May beharre nach wie vor auf "ihren" Deal. Der dritte Anlauf dafür ist - oder war? - für Freitag geplant, so die Analysten der Nord LB. Sie biete sogar ihren Rücktritt als Austausch für die Zustimmung zu dem Vertragsentwurf an. Die nordirische DUP sollte mit finanziellen Zugeständnissen "gekauft" werden, signalisiere aber aktuell Ablehnung und könnte damit das Ganze konterkarieren. Westminster sehe aber höhere Chancen für die Abstimmung nach dem Versagen der acht Entwürfe gestern im House of Commons. Aus Sicht der Analysten stünden die Chancen dafür nach wie vor schlecht. Die Hard Brexiteers würden auf ihrer Position ebenso beharren wie die Remainers ihrer Partei. Die DUP will nicht und dass May genügend Labour Abgeordnete überzeugen kann, wagen die Analysten der Nord LB zu bezweifeln.



Die Chancen stünden also schlecht, dass es bis 12. April eine Zustimmung zum Deal gebe. Das heiße aber nicht unbedingt, dass die EU hart bleibe und auf diesem Termin bestehe. Die Chance auf weitere Verlängerungen bestehe weiterhin. Wobei richtig sinnvoll wäre eigentlich nur eine wirklich lange Verschiebung des Exit Termins. Nach derzeitigem Stand würden die Verzögerungen allerdings auch eine Verkürzung der Übergangszeit bedeuten. Aber auch das wäre durchaus etwas, was geregelt werden könnte - so denn die EU27 mitspielen würden.



Unter dem Strich könne man nach wie vor also nicht mit Sicherheit sagen, was passiere - leider seien die Aussichten auf eine vernünftige Abschiedsregelung weiter eher bescheiden. Diese würde voraussetzen, dass die britischen Politiker über ihren Schatten springen würden. Dass sie damit Probleme hätten, würden die vielen "Nein" am Mittwoch zeigen.



Das Britische Unterhaus habe gestern die Tragedy of the Commons geliefert - zumindest im übertragenen Sinn, dass derzeit alle konstruktiven Vorschläge an Einzelinteressen bzw. -präferenzen scheitern würden. Westminster hoffe auf eine Zustimmung zu den Brexit-Vertragsentwürfen, eventuell würden diese am Freitag zum dritten Mal zur Abstimmung gestellt. Dass es gelinge, die Abweichler oder die Opposition bis dahin zu überzeugen, dürfe aus Sicht der Analysten ein Ding der Unmöglichkeit sein. Zu verhärtet seien die Positionen. Dies habe das Unterhaus gestern gezeigt. Bleibe das Hoffen auf weitere Verschiebungen. Aber da müsste auch die EU27 mitspielen. (28.03.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die "Tragedy of the Commons" ist ein Modell aus den Sozialwissenschaften, das zeigt, dass beim Verfolgen von individuellen Interessen für die Gemeinschaft und letztlich auch die Individuen ein schlechtes Endergebnis die Folge sein können, so die Analysten der Nord LB.Auch wenn vom ursprünglichen Anwendungszweck Gemeingut bzw. von begrenzten Ressourcen der Bogen zum House of Commons etwas weit gespannt sein möge - Parallelen zum Brexit im Unterhaus gebe es dennoch.Es habe sich gestern im britischen Parlament erneut gezeigt, wie kompliziert bzw. verfahren die Lage sei. Von 15 "Ideen" über die Vorstellungen zum Brexit, die dem Sprecher der Unterhauses vorgelegt worden seien, habe dieser acht zur Abstimmung gestellt. Alle Optionen seien abgelehnt worden.