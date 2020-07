Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwei wichtige makroökonomische Veröffentlichungen zeichneten gestern ein düsteres Bild für die zukünftige Entwicklung von Konjunktur und Staatsfinanzen im Vereinigten Königreich, so die Analysten von Postbank Research.



Zunächst hätten die Daten zum monatlichen Wirtschaftswachstum im Mai mit einem Anstieg von lediglich 1,8 Prozent die Erwartungen deutlich unterboten und damit den Eindruck vermittelt, dass sich die britische Konjunktur nur langsam von der Belastung durch die Corona-bedingten Abschottungsmaßnahmen erhole. Der Bericht über die Nachhaltigkeit der öffentlichen Verschuldung des "Office for Budget Responsibility" (OBR) habe im Anschluss nicht zu einer Besserung der Stimmung beigetragen. Denn laut dem OBR sei das Vereinigte Königreich auf dem besten Weg, den größten Rückgang des jährlichen BIP seit 300 Jahren zu verzeichnen. Im Positiv-, Negativ- und dem Basisszenario werde dabei für 2020 ein Wachstumsrückgang um mehr als zehn Prozent prognostiziert, die Aufnahme neuer Staatsschulden dürfte dadurch 13 bis 21 Prozent des BIP betragen.



In allen drei Fällen würden sich die öffentlichen Finanzen eindeutig auf einem nicht nachhaltigen Pfad befinden und im Basisszenario müssten die finanzpolitischen Restriktionen nun eineinhalbmal so umfangreich ausfallen wie noch vor dem Virus, um die langfristige Tragfähigkeit der Staatsverschuldung zu sichern. Allerdings habe das OBR auch betont, dass die Konjunkturaussichten ohne die von der Regierung ergriffenen Fiskalmaßnahmen deutlich schlechter gewesen wären, was die Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung ebenfalls belastet hätte. Als Reaktion auf die Nachrichten habe das Pfund gegenüber dem Euro nachgegeben. (15.07.2020/ac/a/m)



