Kurzfristig sei sicherlich nicht mit einem erneuten Referendum zu rechnen. Die relevanten Entscheidungsträger in Edinburgh und London hätten jeweils einen sehr großen Anreiz, zunächst noch auf Zeit zu spielen. Boris Johnson wolle grundsätzlich kein erneutes Referendum. Sollte sich eine entsprechende Abstimmung allerdings wirklich nicht abwenden lassen, läge es zweifellos in seinem Interesse, diese nicht vor der nächsten Unterhauswahl anzusetzen. In England würden die Konservativen aktuell nämlich viel Zuspruch erfahren. Vor allem im Norden dieses Teils des Vereinigten Königreichs habe man der Labour-Partei viele eigentliche Stammwähler abnehmen können. Johnson wolle ohne jeden Zweifel nicht als der Premierminister zur nächsten Unterhauswahl antreten, der die Einheit des Landes verspielt habe. Auch Nicola Sturgeon habe keinen Anreiz, nun voreilig ein neues Referendum zu fordern. Der SNP sei klar, dass eine entsprechende Abstimmung gut vorbereitet werden müsse.



Die neuen Bestrebungen Schottlands für eine Unabhängigkeit könnten auch den Konflikt in Nordirland weiter verschärfen. Teile der Bevölkerung hier würden es bekanntlich bevorzugen, sich ebenfalls von London zu lösen, um dann Teil der Republik Irland zu werden. Viele ausgesprochene Gegner dieses Ansinnens seien auf Boris Johnson allerdings auch sehr schlecht zu sprechen. Sie würden die Zollgrenze zu den anderen Regionen Britanniens entschieden ablehnen und hier in der Zukunft eine mögliche Sollbruchstelle sehen. London kämpfe derzeit in der Summe also mit den großen politischen Nachwehen der Entscheidung für den Brexit.



Die SNP sehe in den aktuellen Wahlergebnissen einen Auftrag zur Lösung von London. In Schottland werde man daher nun versuchen, ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum herbeizuführen. Dies werde Zeit brauchen. Insofern sei nicht mit zügigem "Newsflow" zu rechnen. Die Finanzmärkte müssten die Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands aber genau im Auge behalten. Es würden neue politische Verunsicherungen drohen. Perspektivisch könnten sich durch größere mögliche Turbulenzen beispielsweise Belastungen für das Pfund ergeben. Noch hätten die Entscheidungsträger in Edinburgh und London aber einen großen Anreiz auf Zeit zu spielen. (10.05.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Scottish National Party (SNP) ist bei der Parlamentswahl in Schottland wieder zur stärksten Kraft geworden, so die Analysten der Nord LB.Im Vergleich zur Wahl in 2016 habe zwar nach noch nicht endgültigen Ergebnissen ein Mandat hinzugewonnen werden können, mit nun 64 Sitzen sei die Partei jedoch ganz knapp an der absoluten Mehrheit gescheitert. Mit den Stimmen der Grünen gebe es im neuen Parlament allerdings auf jeden Fall dennoch ein klares Überwiegen der Befürworter der Unabhängigkeit Schottlands vom Rest des Vereinigten Königreichs. Die SNP-Vorsitzende Nicola Sturgeon sehe daher nach den Ergebnissen des jüngsten Urnengangs ein klares Mandat dafür, ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum zu fordern. Ihr erklärtes Ziel sei es nun, sich von London zu lösen und Schottland dann perspektivisch wieder in die EU zu führen. Bei der Brexit-Abstimmung habe sich eine Mehrheit der Schotten bekanntlich für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU ausgesprochen.