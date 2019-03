Für Theresa May sei dies als eine erneute Niederlage anzusehen. Zudem seien drei ihrer Minister zurückgetreten, die auch noch für das neue Vorgehen plädiert hätten.



Damit rücke nun der morgige Mittwoch mit dem Showdown im House of Commons in den Fokus. Sollte dabei eine Option die Mehrheit erhalten, könnte die politische Blockade aufgelockert werden. Bindend für die Regierung wäre die Abstimmung allerdings nicht.



Letztlich bleibe der Ausgang auch vier Tage vor dem 29. März völlig offen, entschieden sei da noch nichts! Denn die Extrempositionen mit einem No-Deal-Brexit auf der einen Seite oder Absage des Brexit bzw. zweites Referendum stünden als Optionen zur Abstimmung an. Es könne noch je nach Betrachtungsweise entweder zum angestrebten wie auch immer gearteten Brexit, einem politischen GAU oder zum Ende des Schreckens kommen. Die Kapitalmärkte müssten also weiterhin völlig unterschiedliche Ausgänge in Betracht ziehen. Und ob sich für irgendeine Option überhaupt eine Mehrheit im Parlament finden werde, bleibe ebenfalls höchst fraglich. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch am Donnerstagmorgen der politische Stillstand noch anhalte.



In jedem Fall ticke die Uhr weiter: Hätte der UK-EU-Austrittsvertrag von May eine Mehrheit erhalten, wäre Zeit für weitere Formalien bis zum 22. Mai geblieben - ein Tag vor der EU-Parlamentswahl. Sollte dagegen diesem Vertrag nicht zugestimmt werden, habe die britische Regierung bis zum 12. April Zeit erhalten, der EU mitzuteilen, wie es in dem Fall weitergehen solle. Da die Parlamentarier in Westminster am morgigen Mittwoch vermutlich nicht einer Option mehrheitlich den Segen geben würden, könnte sich die Hängepartie mit recht großer Wahrscheinlichkeit also noch zwei Wochen weiter hinziehen.



Das Chaos um den Brexit gehe weiter. Das House of Commons habe gestern entschieden, statt wie von May beabsichtigt heute über den EU-Austrittsvertrag abzustimmen, am morgigen Mittwoch gleich eine ganze Reihe von Optionen zur Abstimmung zu stellen. Dabei könnte entweder ein harter Brexit oder auch ein zweites Referendum eine Mehrheit erhalten - beide Ergebnisse können sich die Analysten der Nord LB jedoch kaum vorstellen. Wie aber solle der gordische Knoten durchschlagen oder der Stein des Weisen gefunden werden? Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt - vielleicht werde noch eine für eine Mehrheit der Parlamentarier überzeugende Option auf die Abstimmungsagenda gehoben ! Ein erneuter Showdown stehe uns jedenfalls bevor. (26.03.2019/ac/a/m)





