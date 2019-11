Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Woche der schlechten Konjunkturdaten hat sich auch am Donnerstag in Großbritannien fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So seien die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,1% zurückgegangen - erwartet worden sei ein Anstieg von 0,2% - nachdem es bereits im Vormonat nur zu einer Stagnation gekommen sei. Damit hätten sich die Daten nahtlos in die schwächer als erwartenden BIP-Zahlen, die enttäuschende Industrieproduktion, den geringen Inflationsdruck sowie der ernüchternden Arbeitsmarktzahlen der vergangenen Tage eingefügt. Insgesamt zeichne sich eine spürbare Eintrübung der britischen Konjunkturstimmung ab. (15.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.