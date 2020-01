Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (21.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Strategie und neue Finanzziele: UBS werde 51,2% am UBS Fondcenter an Clearstream veräußern und eine langfristige Kooperation eingehen. UBS rechne damit, 2020 einen Nettoertrag von etwa USD 0,6 Mrd. zu verbuchen. Wie erwartet senke UBS ihre Finanzziele auf angemessenere Niveaus und behalte ihr Ziel von einem Wachstum des Vorsteuergewinns von 10 bis 15% p.a. in Global Wealth Management bei. Die Zuteilung von Mitteln zum Investment Banking werde von "etwa" 1/3 in "bis zu" 1/3 des Konzern-RWA und -LRD geändert. UBS strebe an, die Dividende künftig um CHF 0,01 p.a. zu erhöhen.Dividende und Kapital: UBS schlage eine Dividende von USD 0,73 je Aktie vor (5,7% Bardividende). Die Kernkapitalquote CET1 von 13,7% (3Q19: 13,1%) liege deutlich über den Schätzungen.Ergebnisse 4Q19: Der bereinigte Konzern-Vorsteuergewinn liege 13% über der Konsenserwartung bei besseren Umsätzen und Ausgaben. Während Global Wealth Management unter den Schätzungen liege (höhere Ausgaben, Umsatz wie erwartet), hätten sowohl Investment Bank, Personal und Corporate Banking als auch Asset Management die Schätzungen übertroffen.Erträge: GJ19: ROE 7,9%, ROTE 9,0%, RoCET1 12,4%UBS passe finanzielle Ziele auf ein realistischeres Niveau an. Venditti müsse die Annahmen, die den neuen Zielen zugrunde liegen würden, eingehender bewerten. UBS senke angesichts der sehr hohen Rendite von 5,7%, welche die aktuelle Dividende bereits biete, auch das angestrebte Dividendenwachstum. Der bereinigte Vorsteuergewinn liege 13% über dem Konsens wegen 1% höherer Einnahmen und 1% niedrigerer Kosten als erwartet. Der Verkauf einer Mehrheit des UBS Fondscenters werde das ausgewiesene GJ20-Ergebnis verbessern.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 15,50. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link