16,1275 EUR +0,72% (26.04.2022, 12:25)



16,545 CHF +1,88% (26.04.2022, 12:11)



CH0244767585



A12DFH



0UB



UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (26.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UBS habe mit ihren heute veröffentlichten Quartalszahlen das beste Ergebnis seit 2007 präsentiert. Trotz wirtschaftlicher Belastungen habe die Schweizer Großbank den Gewinn dank erfolgreicher Geschäfte in der Vermögensverwaltung gesteigert. Gleichzeitig hätten die Risiken in Russland weiter gesenkt werden können. Die Daten kämen am Markt gut an.Der Gewinn sei um gute 17 Prozent in die Höhe geschossen und habe bei etwa 2,1 Millionen Euro gelegen. Analysten hätten lediglich mit einem Überschuss von 1,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Erträge der Bank seien konzernweit um etwa acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar gestiegen.Besonders gut: In der Vermögensverwaltungssparte habe der Konzern im ersten Quartal 2022 netto neue gebührengenerierende Gelder von 19,4 Milliarden Dollar eingesammelt. Das entspreche einer jährlichen Wachstumsrate von fünf Prozent. Insgesamt habe die UBS Ende März ein Vermögen in Höhe von 4.380 Milliarden Dollar verwaltet - 200 Milliarden weniger als Ende 2021. Dieser Rückgang komme aufgrund der unsicheren Situation an den Finanzmärkten aber nicht unerwartet.Ebenfalls interessant: Die Großbank habe ihr direktes Länderrisiko in Russland weiter senken können. Während es sich Ende 2021 noch auf 0,6 Milliarden Dollar belaufen habe, seien es Ende März nur noch 0,4 Milliarden Dollar gewesen. Den Einfluss auf die Gewinnrechnung habe die UBS auf rund 100 Millionen Dollar beziffert.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und setzen auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur UBS Group-Aktie. Die Deutsche Bank warte morgen mit den Q3-Zahlen auf. Die Zahlen der UBS würden die Hoffnungen nähren, dass auch der deutsche Branchenprimus mit seinem Zahlenwerk positiv überraschen könne. Das seien die Schätzungen der Analysten. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link