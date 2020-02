SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (20.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Weniger als zwei Wochen nach der Ernennung von Thomas Gottstein zum neuen CEO der Credit Suisse kündige auch UBS einen Führungswechsel an. Der Verwaltungsrat habe Ralph Hamers mit Wirkung vom 1. November 2020 zum neuen CEO ernannt. Er löse Sergio Ermotti ab, der die Bank in den vergangenen neun Jahren geleitet habe. Hamers werde am 1. September 2020 als Mitglied der Konzernleitung zu UBS stoßen. Er sei derzeit CEO der ING Group.Ralph Hamers habe seine gesamte berufliche Laufbahn bei der ING Group verbracht (seit 1991, seit 2013 als CEO). Unter seiner Leitung sei das Betriebsmodell der Bank grundlegend geändert worden. ING gelte heute als eines der besten Beispiele für digitale Innovation im Bankensektor.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 14,50. (Analyse vom 20.02.2020)