SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

12,405 CHF +1,47% (22.01.2020, 12:46)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (22.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Die Zahlen für das Q4/2019 (untestiert) hätten ergebnisseitig überzeugen können (u.a. ausgewiesenes Vorsteuerergebnis: 928 (Vj.: 481; Marktkonsens: 781; Analystenerwartung: 850) Mio. USD), während die Gesamterlöse die Analystenprognose verfehlt hätten (7,05 (Vj.: 6,97; Marktkonsens: 7,00; Analystenerwartung: 7,37) Mrd. USD). Das Renditeziel für 2019 (15%; Rendite für das Geschäftsjahr 2019: 12,4%; Marktkonsens: 12,0%)) sei verfehlt worden, wonach die UBS eine Senkung der Guidance (Rendite des harten Kernkapitals für 2020 bis 2022: 12% bis 15% (bisher: 17% in 2021)) vorgenommen habe.Die Erhöhung der Dividende auf 0,73 USD/Aktie sei leicht hinter der Analystenerwartung (0,75 USD) zurückgeblieben, stelle jedoch weiterhin eine attraktive Dividendenrendite von 6,2% dar (Ausschüttungsquote von rund 63%). Lennertz reduziere seine Prognose für 2020 (EPS 2020e: 1,31 (alt: 1,40) USD) und prognostiziere für 2021 erstmalig ein EPS von 1,45 USD und ein DPS von 0,78 USD.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UBS Group-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde bei 14,50 CHF belassen. (Analyse vom 22.01.2020)Börsenplätze UBS Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:11,52 EUR +1,50% (22.01.2020, 13:01)