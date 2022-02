Börsenplätze UBS Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

17,31 EUR +5,55% (01.02.2022, 10:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

18,115 CHF +5,94% (01.02.2022, 10:32)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (01.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Die größte Bank der Schweiz, UBS, habe heute Morgen ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Im Jahr 2021 habe das Institut dank des weiterhin freundlichen Finanz- bzw. Kapitalmarktumfelds das beste Ergebnis seit 15 Jahren eingefahren.Der Vorsteuergewinn sei in Q4 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 11% auf USD 1,7 Mrd. gesunken. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis habe sich dadurch um 5,5 Prozentpunkte auf 80,5% erhöht. Die Erträge seien im Jahresvergleich um 8% auf USD 8,7 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 14% auf USD 7,0 Mrd. erhöht. Der Anstieg des Geschäftsaufwands sei hauptsächlich auf erhöhte Rückstellungen von USD 740 Mio. für ein in Frankreich laufendes Steuerverfahren zurückzuführen gewesen. Ohne diesen Sondereffekt wäre der Vorsteuergewinn um 24% gestiegen.Unter dem Strich habe der den Aktionären zurechenbare Reingewinn mit USD 1,35 Mrd. um 8% unter dem Vorjahreswert gelegen, womit die Erwartungen von im Schnitt USD 863 Mio. aber klar übertroffen worden seien. Im Gesamtjahr 2021 habe UBS einen Gewinn in Höhe von USD 7,5 Mrd. eingefahren, womit man das beste Ergebnis in 15 Jahren erzielt habe.Zum Jahresende 2021 habe UBS eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 15,0% sowie eine Leverage Ratio von 4,24% ausgewiesen, deutlich höher als Ende 2020 (13,8% bzw. 3,85%). Damit seien auch die eigenen Zielmarken von >13,0% bzw. > 3,7% weit überschritten worden. Des Weiteren habe man eine Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von 11,9% erzielt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle eine Dividende von USD 0,50 zur Auszahlung vorgeschlagen werden.Die letzte Einschätzung zu UBS lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity