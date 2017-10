SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 16,99 -0,53% (30.10.2017, 09:42)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (30.10.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Wealth Management (WM) lasse vielversprechende Trends erkennen. Die Ertragsdynamik habe sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert (Q2 16: 10%; Q3 16: -7%; Q4 16: -4%; Q1 17: +2%; Q2 17: +3%; Q3 17: +5%; jeweils zum Vorjahr). Der bereinigte Vorsteuergewinn habe im dritten Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum verzeichnet. Nach der kürzlich erfolgten Migration von Singapur und Hongkong würden jetzt CHF 880 Mrd. (80%) der AuM von WM auf einer einzigen IT-Plattform verbucht (1WMP). Die daraus resultierenden Skalenvorteile dürften den Operating Leverage bei WM weiter steigern. Jürg Zeltner, der CEO von WM, habe vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass 1WMP die Grenzkosten von WM um 20% reduzieren würde.UBS erwarte für das Q4 17 eine regulatorisch bedingte RWA-Erhöhung um CHF 4 Mrd. und rechne je nach Ausgang der Gespräche mit der FINMA mit einem weiteren Anstieg im Jahr 2018. CFO Kirt Gardner habe erneut betont, dass ein solcher Anstieg eine Vorwegnahme der endgültigen Einführung von Basel III darstelle. Den aktuellen Puffer von 370 Bp gegenüber der von der FINMA geforderten Kernkapitalrate (CET1) von mindestens 10% scheine das Management äußerst positiv zu beurteilen. In Bezug auf die CET1 Leverage Ratio habe das Management erneut darauf hingewiesen, dass ein Puffer von 20 bis 30 Bp über dem Mindestniveau von 3,5% ausreiche (Q3 17: 3,7%).Venditti glaube, die Trends von UBS im Bereich WM seien vielversprechend (sowohl bez. Umsatz als auch Ausgaben) und 1WMP dürfte zu mehr operativer Leverage führen. Seine EPS-Schätzungen seien weitgehend unverändert (GJ17: +1%), mit einem leicht erhöhten Vorsteuergewinn für WM, AM und P&C, teilweise ausgeglichen durch einen niedrigeren (d.h. negativeren) Corporate-Center-Beitrag. CEO Sergio Ermotti habe wiederholt, dass die Dividendenpolitik von UBS progressiv sein werde. Venditti erwarte eine Erhöhung von CHF 0,05 auf CHF 0,65, was zu einer Dividendenrendite von nahezu 4% führen werde.Börsenplätze UBS Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:14,665 EUR -0,34% (30.10.2017, 09:32)