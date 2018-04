Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

13,865 EUR -1,25% (24.04.2018, 09:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

16,53 CHF -1,43% (24.04.2018, 09:45)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (24.04.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Investmentanalyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Der UBS-Konzern weise für Q1 18 ein EBT von knapp 2,0 Mrd. CHF aus (+16,7% ggü. Q1 17, dem stärksten Quartal 2017; +130,8% ggü. Q4 17). Moderat steigende Gesamterträge (+2,5% yoy auf 7,7 Mrd. CHF) und gesenkte Verwaltungsaufwendungen (-2,0% auf 5,7 Mrd. CHF) würden eine verbesserte Cost/Income Ratio von 74,1% (77,6%) ergeben. Unter Bereinigung der Sondereffekte insbesondere für Restrukturierung und Rechtsstreitigkeiten von 128 (Q1 17: 244) Mio. CHF und -11 (Q1 17: 33) Mio. CHF hätte sich die Quote nur leicht auf 72,6% (73,9%) verbessert. Unbefriedigend hoch würden nach Erachten des Analysten Personalaufwandsquoten von 52,0% (53,9%) des Konzerns und 38,6% (38,9%) der Investmentbank bleiben.Der Provisionsüberschuss von knapp 4,5 Mrd. CHF (+2,8% yoy; +4,2% ggü. Q4 17) stamme primär aus dem Wealth Management/AM-Geschäft: Neben den transaktionsabhängigen Erträgen der Vermögensverwaltung (+0,7% auf 0,9 Mrd. CHF) seien dies vor allem die "laufenden Provisionserträge" im Wealth Management/AM (+6,2% auf 2,7 Mrd. CHF). Letztere würden aufgrund unter Druck stehender Margen nur annähernd den Zuwachs bei den Vermögenswerten von 8,1% yoy auf 3,1 Bio. CHF reflektieren. Das Management sehe zudem die Rückkehr der Volatilität im Februar eher als ein temporäres Ereignis an. Zudem sei erneut auf höhere Refinanzierungskosten (u.a. TLAC) 2018 hingewiesen worden.Die UBS Group-Aktie wäre mit einem RoE 2018e von 9,9% auf dem Kursziel-Niveau des Analysten von 18,00 CHF mit einem KBV von 1,25x (Spanne seit 2009: 0,7x bis 1,7x; Durchschnitt: 1,16x) noch fair bewertet. Die erwartete Dividendenrendite von 3,8% sei attraktiv. Etwaige überraschend hohe Aufwendungen für Rechtsstreite würden nach Erachten des Analysten Zweifel an der neuen Ausschüttungspolitik schüren und ein Risiko für die Kursentwicklung darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: