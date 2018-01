Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (03.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Die Senkung der Unternehmenssteuer in den USA von 35% auf 21% führe in Q4/2017E zu einer DTA-Abschreibung. Der Analyst schätze den Effekt auf etwa CHF 2,8 Mrd. UBS habe bereits seit der Ergebnispräsentation für Q4/2016 im Januar 2017 vorausgesagt, dass die DTAs für jeden Prozentpunkt, um den der US-weite Unternehmenssteuersatz gesenkt werde, voraussichtlich um CHF 0,2 Mrd. sinken würden. Der Analyst senke deshalb seine für GJ 2017E prognostizierten EPS von CHF 0,99 auf CHF 0,24 und erwarte für GJ 2017E jetzt einen Reingewinn von CHF 0,9 Mrd.Die Auswirkungen auf das regulatorische Kapital dürften unbedeutend sein, da die DTAs bereits abgezogen worden seien (CS: "minimale" Auswirkungen; Barclays: -20 Bp.). Die Auswirkungen der Steuerreform auf den Konzernsteuersatz seien aufgrund der Einführung der neuen BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax) ungewiss.UBS ziele darauf ab, mindestens 50% des ausgewiesenen Nettogewinns auszuschütten. Da die DTA-Abschreibungen sich auf die GuV, aber nicht (wesentlich) auf das regulatorische Kapital auswirken würden, bleibe die DPS für GJ 2017E unverändert bei CHF 0,65 je Aktie (Rendite: 3,6%).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel laute unverändert CHF 21. (Analyse vom 03.02.2018)Börsenplätze UBS Group-Aktie: