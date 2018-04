Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (23.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Konzern: Der bereinigte Vorsteuergewinn von UBS entspreche seiner Prognose und liege 4% unter dem Konsens. Vorsteuer- und Reingewinn lägen beide sowohl über unserer wie der Konsensprognose.Global Wealth Management: Auf ber. Basis sei der Vorsteuergewinn 2% niedriger als von Venditti erwartet, eine Folge der ebenfalls leicht tieferen Bruttomarge (Nettozinseinnahmen). Auch die ber. Nettomarge von 19 Bp. (-1 Bp. J/J) falle etwas tiefer als erwartet aus (1Q17: 20 Bp., 4Q17: 18 Bp.). Der Nettoneugeldzufluss sei hingegen höher als erwartet (3,2% ann.).Investment Bank: Der Vorsteuergewinn übertreffe die Erwartungen deutlich und verdankesich primär der positiven Umsatzentwicklung (Equities u. IBD höher als erwartet, FRC im Einklang mit VontE bzw. leicht unter Kons.).Regulatorisches Kapital: Die CET1-Ratio sei auf 13,1% (4Q17: 13,8%; regul. Min.: 10%; UBS-Ziel: rund 13%) gesunken. Dies erkläre sich durch eine Reihe ungünstiger Faktoren: Die RWA-Erhöhung von CHF +17 Mrd. (+7%), wovon CHF +6 Mrd. regulatorisch bedingt seien; das um CHF 4 Mrd. gestiegene Kreditrisiko (geschäftsbedingt); das CHF 7 Mrd. höhere Verhältnis VaR/stressgetesteter VaR; die CHF -0,3 Mrd. beim CET1-Kapital aufgrund der Umstellung auf IFRS9. Die CET1 Leverage Ratio habe sich auf 3,8% (4Q17: 3,7%; regul. Min.: 3,5%; UBS-Ziel: rund 3,7%) erhöht.UBS habe solide 1Q18-Ergebnisse vermeldet. In den Folien hebe UBS die starken Auswirkungen des USD auf die Ergebnisse hervor (ausgewiesen in CHF). Wie erwartet (und von UBS prognostiziert) sei die CET1-Ratio aufgrund einiger abträglicher Effekte im Quartal merklich gesunken. Allerdings habe die Leverage-Ratio (die Kapitalbremse von UBS) leicht angezogen. In ihrem Ausblick erwähne UBS die gute Geschäftsdynamik und dass im 2Q18 weitere Belege für den Fortschritt bezüglich der Erreichung strategischer und finanzieller Ziele sichtbar werden würden.Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie mit einem Kursziel von CHF 22,50 bestätigt. (Analyse vom 23.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link