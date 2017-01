ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (31.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalystin Magdalena Stoklosa von Morgan Stanley:Magdalena Stoklosa, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Die Margenschwäche in der Vermögensverwaltung und saisonal hohe Abflüsse hätten dominiert, so die Analystin. Sie sehe jetzt jedoch eine gute Kaufgelegenheit für die Wertpapiere. Der Nettozinsüberschuss und die Transaktionsaktivitäten dürften anziehen.Magdalena Stoklosa, Aktienanalystin von Morgan Stanley, hat ihr Votum für die UBS Group-Aktie bei "overweight" mit einem Kursziel von 20,00 CHF belassen. (Analyse vom 30.01.2017)Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:15,585 EUR -2,29% (27.01.2017, 09:15)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:16,59 CHF -2,53% (27.01.2017, 09:17)