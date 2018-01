Kursziel

UBS Group-Aktie

(CHF) Rating

UBS Group-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22 Outperform Credit Suisse Jon Peace 18.01.2018 20,30 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 17.01.2018 15,80 Underweight Barclays Amit Goel 15.01.2018 19 Hold Société Générale Andrew Lim 09.01.2018 20 Sector Perform RBC Capital Anke Reingen 05.01.2018 21 Buy Vontobel Research Andreas Venditti 03.01.2018 20 Overweight Morgan Stanley - 13.12.2017 18 Holdl Deutsche Bank Kinner Lakhani 22.11.2017 - Overweight JPMorgan Kian Abouhossein 20.11.2017 15 Underperform Macquarie Piers Brown 15.11.2017 20 Buy Merrill Lynch - 10.11.2017 19,70 Buy Citigroup Andrew Coombs 23.10.2017 20 Buy HSBC Alevizos Alevizakos 12.10.2017 19,70 Outperform Exane BNP Paribas Jeremy Sigee 31.08.2017 21 Buy Baader Bank Tomasz Grzelak 03.05.2017 17,80 Hold Kepler Cheuvreux Peter Casanova 02.05.2017 20 Buy S&P Global Firdaus Ibrahim 28.04.2017

Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

16,205 EUR +0,28% (19.01.2018, 11:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 19,03 +0,42% (19.01.2018, 11:07)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (19.01.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22 oder 15 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UBS Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UBS Group AG wird am 22.01.2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen.Wie das Unternehmen am 27.10.2017 mitgeteilt hat, erzielt es in Q3 ein gutes Ergebnis, mit einem den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von CHF 946 Mio., 14% mehr als im Vorjahresquartal. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn wuchs um 39% auf CHF 1.221 Mio. und der bereinigte Vorsteuergewinn um 16% auf CHF 1.506 Mio. Der Nettosteueraufwand für Q3 beträgt CHF 272 Mio. und umfasst eine Nettohöherbewertung von latenten Steueransprüchen von CHF 174 Mio., hauptsächlich bedingt durch höhere US-Gewinnprognosen für den Zeitraum nach 2017.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UBS Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UBS Group-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze UBS Group-Aktie: