Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (25.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG), senkt aber sein Kursziel.Der Analyst senke seine Schätzung für das ber. EPS um 7% (GJ18E), 4% (GJ19E) und 3% (GJ20E) vor allem aufgrund der neuen Vorgaben für Asset Management und das Corporate Center (einbehaltene negative Erträge bei Group ALM von CHF -50 Mio. bis CHF -100 Mio. pro Quartal in Q2 bis Q4/2018). Die höheren Prognosen für Investment Bank würden die Ertragseinbußen bei AM und CC nur teilweise ausgleichen.Der Vorsteuergewinn von AM (CHF 106 Mio.) habe 14% unter der Analysten-Schätzung und 25% unter der des Konsens gelegen. Gemäß den Vorgaben von UBS dürften die Gewinne von AM "in den kommenden Quartalen tendenziell auf diesem Niveau bleiben". Daher senke der Analyst seine Schätzung für AM für GJ 2018E um 17% und rechne damit, dass die Konsensprognose noch niedriger ausfallen werde. AM habe in Q1/2018 massive Nettozuflüsse von CHF 31 Mrd. bzw. CHF 27 Mrd. ohne Geldmarkt angehoben (Nettozuflüsse von CHF 90 Mrd. in den letzten fünf Quartalen), vorwiegend für passive Produkte mit niedrigen Margen. Während sich das AuM zum Vorjahr um 14% erhöht habe, hätten passive Strategien einen Anstieg von 29% verzeichnet. Die Bruttomarge sei zum Vorjahr um 15% zurückgegangen und dürfte angesichts der massiven Mixverlagerung weiter fallen. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis für Q1/2018 habe sich auf 76% verschlechtert und liege somit weit außerhalb des Ziels von 60 bis 70%.Das Management von UBS sei zuversichtlich, das Aufwand-Ertrags-Verhältnis bei Global Wealth Management in den nächsten Jahren auf ein Niveau unter 70% (Q1/2018: 73%) bzw. unter 75% auf Konzernebene (Q1/2018: 75%) zu verbessern. Die Analysten-Schätzungen und sein Konsens würden die Erwartungen des Managements nicht vollständig widerspiegeln. Er senke sein Kursziel von CHF 22,50 auf CHF 21,00 wegen höherer Eigenkapitalkosten (Marktrisikoprämie +10 BP, gemäß VT-Richtlinien) und niedrigerer Schätzungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: