Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

31,70 EUR +4,28% (27.08.2020, 17:07)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (28.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe am 27.08 den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Die Zahlen hätten alles in allem über der Analystenerwartung gelegen und das Vorsteuerergebnis habe trotz signifikanter Auswirkungen durch Corona auf das Hotelsegment ein neues Rekordlevel erreicht. Die Gesamtleistung habe mit 181 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe mit -8,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 13,2 Mio. Euro gelegen, was hauptsächlich auf Wertberichtigungen im Hotelgeschäft mit Gesamteffekten von -15,2 Mio. Euro zurückzuführen sei. Das Bewertungsergebnis habe hingegen bei 70 Mio. Euro gelegen (1H 2019: 46 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis sei um rund 50% von 29,3 Mio. Euro auf 43,8 Mio. Euro gestiegen und der Nettogewinn sei um rund 25% auf rund 27 Mio. Euro gestiegen.Wie in ihrem letzten Update beschrieben sähen die Analysten das Unternehmen gut aufgestellt und seien der Auffassung, dass das Management schnell auf den Ausbruch der Pandemie mit wichtigen strategischen Anpassungen reagiert habe, welche jetzt nochmal konkretisiert worden seien. UBM richte seinen Fokus nun auf Green Building und auf Smart Office. Die Analysten würden den Fokus auf diese Assets begrüßen, da auch sie glauben würden, dass der Trend in diese Richtung gehen werde und UBM von der zügigen Umstellung demnach profitieren könne. Die Analysten würden außerdem von weiteren News zu diesem Thema in den kommenden Monaten ausgehen. Auf der Ankaufsseite wolle das Unternehmen von seiner finanziellen Stärke profitieren und die aufkommenden Probleme bei hochverschuldeten Konkurrenten ausnutzen, um neue Projekte zu erwerben.Folglich des Rekordniveaus zum Halbjahr trotz deutlicher Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Hotelgeschäft hätten die Analysten ihre GuV-Schätzung für das laufende Jahr erhöht und würden nun von einem Vorsteuergewinn von 56 Mio. Euro ausgehen, welches bis 2022 wieder auf das Rekordniveau des Vorjahres zurückkehren sollte. Somit würden die Analysten ihr Kursziel von 44,00 Euro auf 45,00 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:32,60 EUR +3,49% (28.08.2020, 08:49)