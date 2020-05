Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (27.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe am 26.05. den Bericht für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Das Auftaktquartal sei sehr erfolgreich gewesen und stelle einen guten Start in ein Jahr dar, welches im weiteren Verlauf von den Auswirkungen der Corona Pandemie geprägt sein werde. Die Gesamtleistung sei um über 20%, von rund 72 Mio. Euro auf über 86 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich hingegen von 12,5 Mio. Euro auf 41,7 Mio. Euro mehr als verdreifachen können. Das Vorsteuerergebnis und der Nettogewinn nach Minderheiten hätten sich sogar verfünffachen können und seien von rund 8 Mio. Euro auf über 39 Mio. Euro bzw. von 4,1 Mio. Euro auf 20,5 Mio. Euro gestiegen.Auch wenn das erste Quartal sehr gut verlaufen sei, würden die Auswirkungen der Corona Pandemie sich ab dem 2. Quartal auf das Ergebnis niederschlagen. Insgesamt sähen die Analysten das Unternehmen jedoch gut aufgestellt und seien der Auffassung, dass das Management schnell auf den Ausbruch der Pandemie mit strategischen Anpassungen reagiert habe. Die Eigenkapitalquote habe zum Stichtag mit 36% auf einem Rekordniveau gelegen, ein Rückgang sei jedoch aufgrund der Dividendenausschüttung im Juni und den Auswirkungen der Krise auf die Zahlen zu erwarten. Der LTV von 34% und der Cash-Bestand von knapp 190 Mio. Euro lägen auf einem sehr komfortablen Niveau und seien auch dann ausreichend, sollten im Jahresverlauf keine weiteren Aktivitäten auf der Verkaufsseite oder bei der Projektfinanzierung mehr folgen. Hinsichtlich der Pipeline habe das Unternehmen einige Anpassungen in Verbindung mit verschiedenen Erholungsszenarien vorgenommen, was zu einem Projektvolumen von 1,25 Mrd. Euro bis Ende 2021 im schlimmsten Falle, einer L-förmigen Erholungskurve, führe.Erfreuliche News habe es bereits Anfang Mai mit der Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit der Austrian Real Estate GmbH (ARE) gegeben, ein Unternehmen im Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft, bei welcher UBM einen Anteil von 51% an 5 Teilprojekten eines der größten Stadtentwicklungsprojekte, dem "Eurogate", übernehme und ARE im Gegenzug 40% des "Baubergerstraße" Projekts in München erhalte. Die Anteile im Eurogate sollten einen GuV-Beitrag von rund 250 Mio. Euro über die kommenden vier Jahre erwirtschaften und würden UBM weitere regionale Diversifikation bieten.Die Analysten seien mit dem ersten Quartal und den bisherigen Weichenstellungen des Unternehmen sehr zufrieden und würden ihr Kursziel von 44,00 Euro bestätigen. Die Aktie habe bereits einen großen Teil der Verlust aufgrund der Pandemie aufholen können, biete jedoch immer noch ein Kurspotenzial von rund 20%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: