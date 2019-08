Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (29.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe heute den Bericht zum Halbjahr 2019 veröffentlicht. Der Vorsteuergewinn sei um mehr als 4% gestiegen, der Gewinn je Aktie sei um 19% von 2,53 Euro auf 3,01 Euro gestiegen. Das Wichtigste sei aber der gute News Flow aus den trading-Aktivitäten, über die die Gesellschaft in jüngsten Meldungen habe berichten können. In der letzten Woche habe über den sehr lukrativen Verkauf von QBC 1 & 2 in Wien berichtet werden können, der erst in gut einem Jahr fertig gestellt werde. Das Projekt sei ein Joint Venture mit der S IMMO, an dem UBM rund 66% halte. Gestern sei zudem berichtet worden, dass der Verkauf der beiden Pariser Disney Hotels nun in einer finalen Phase sei und man sich dort auch schon über einen Kaufpreis habe einigen können. Hierbei handle es sich um ein 50 / 50 Joint Venture mit Warimpex. Ein Closing könne noch bis zum Jahresende erwartet werden.Die Pipeline des Unternehmens, die für den Zeitraum bis Ende 2022 angegeben werde, habe von 1,8 Mrd. Euro auf nunmehr 2,0 Mrd. Euro hochgeschraubt werden können. Ein 3 Hektar Plot in München, der für eine sehr interessante Wohnimmobilienentwicklung ab 2023 zur Verfügung stehe, sei hier nicht eingerechnet. Die Bilanzrelationen der Gesellschaft seien mit einer Eigenkapitalquote von 35% und einem niedrigen LTV von 38% kerngesund und würden ermöglichen, weitere attraktive Flächen und Projekte an die Gesellschaft zu binden.Die Gesellschaft habe sich nach dem Zahlenwerk des ersten Halbjahrs und der guten Entwicklung auf der Trading Seite dazu entschlossen, die 2019er Guidance zum Vorsteuerergebnis von 55 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro anzuheben. Beim Nettogewinn sei die Erwartung von 40 Mio. Euro auf die Range von 47 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro ebenfalls deutlich angehoben worden. Die Analysten könnten dies voll nachvollziehen. Noch wichtiger erscheine ihnen das extrem hohe Vertrauen in die eigene Pipeline und eine Fortsetzung und weitere Steigerung der Gewinne in den kommenden Jahren 2020 und 2021. Die Analysten hätten ihre Prognose zur UBM Gewinnrechnung und zur Dividende nach oben angepasst. Gleichzeitig würden sie ihr Kursziel von 50 Euro auf 52 Euro erhöhen. Der UBM Aktienkurs habe nach ihrer Ansicht ein erhebliches Kurspotenzial von über 30%.