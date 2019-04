Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

38,90 EUR (11.04.2019)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

38,70 EUR +2,38% (11.03.2019, 17:34)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (12.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und das mit den vorläufigen Zahlen am 7. März angekündigte Rekordjahr bestätigen können. Die Gesamtleistung habe von 745 Mio. Euro auf 898 Mio. Euro erhöht werden können, insbesondere durch die aufgrund der hohen Immobilienverkäufe von 365 Mio. Euro um 41% auf 514 Mio. angestiegenen Umsätze. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe sich von 16,5 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 36 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Die sonstigen betrieblichen Erträge hätten hingegen mit rund 11 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 31 Mio. Euro gelegen, welcher durch Währungsgewinn von über 21 Mio. Euro geprägt gewesen sei.Die Kostenseite des Unternehmens habe sogar unter der Analysten-Erwartung gelegen. Alles in allem habe dies zu einem operativen Ergebnis auf EBIT-Ebene von nahezu 56 Mio. Euro geführt, ein Anstieg von 15%. Das Vorsteuerergebnis habe bei über 55,5 Mio. Euro um 10% über dem Vorjahreswert von 50,5 Mio. Euro gelegen und ein neues Rekordniveau dargestellt. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei von 36,5 Mio. Euro um rund 9% auf 39,7 Mio. Euro gewachsen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 5,30 Euro. Folglich des Rekordjahres wolle das Management auf der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 2,20 Euro vorschlagen, welche mit der Analysten-Erwartung übereinstimme und eine attraktive Rendite von rund 6% bedeute.Die Bilanzrelationen der Gesellschaft seien überaus solide. Die Nettoverschuldung sei bei nur noch 422 Mio. Euro, um über 12% niedriger als der Vorjahreswert von 478 Mio. Euro und führe zu einem LTV von nur 34%. Zudem habe sich die Eigenkapitalquote von 31% zum Jahresende 2017 auf nunmehr 35% erhöht und liege somit am oberen Ende des von UBM angestrebten Bereichs von 30% bis 35%. Trotz Rekordverkäufen von 660 Mio. Euro in 2018 liege die Development-Pipeline weiterhin bei 1,8 Mrd. Euro, mit einem klaren Fokus auf Deutschland (42%) und Österreich (37%). UBM habe im Jahresverlauf 2018 rund 300 Mio. Euro in neue Projekte und insgesamt sogar rund 530 Mio. Euro investiert. Auch dies stelle ein neues Rekordniveau dar.Die Analysten seien mit dem 2018er Ergebnis des Unternehmens sehr zufrieden. Die Zahlen würden neue Rekordlevels auf allen Gewinnparametern darstellen und UBM habe erneut alle gegebenen Versprechen umgesetzt. Für 2019 erwarte das Unternehmen ein Ergebnis auf demselben hohen Niveau wie in 2018, obwohl es weniger großvolumige Verkäufe geben möge als noch im Rekordjahr 2018. Die Analysten-Schätzung liege leicht über der UBM Guidance. Ein Vorsteuerergebnis von 57 Mio. Euro scheine ihnen nicht zu ambitioniert. Mit einer großen Pipeline, welche sich aufgrund der guten finanziellen Lage und der niedrigen Verschuldung noch weiter ausbauen lasse, würden sie das Unternehmen in einer sehr guten Ausgangslage sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: