Börse Stuttgart-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

45,20 EUR -0,44% (29.11.2019, 08:01)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

46,00 EUR +0,22% (29.11.2019, 09:11)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (29.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe heute den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht und sei auf Kurs hinsichtlich der Gesamtjahresprognose, welche bereits zum Halbjahr angehoben worden sei. Die Gesamtleistung habe mit 406 Mio. Euro wie erwartet um über 31% unter dem Vorjahreswert von 670 Mio. Euro gelegen. Der Umsatz sei mit 183 Mio. Euro ebenfalls unter dem Vorjahreswert ausgefallen. Diese Rückgänge seien wie erwartet auf die deutlich niedrigeren Erlöse aus Immobilienverkäufe gegenüber dem extrem starken Vorjahr zurückzuführen, welche in 2018 einige Großprojekte beinhaltet hätten. Das Ergebnis aus at-Equity Unternehmen habe jedoch um deutlich von rund 22 Mio. Euro auf über 36 Mio. Euro erhöht werden können. Das Ergebnis aus Fair-Value-Anpassungen habe bei über 27 Mio. Euro gelegen (9M 2018: -2,2 Mio. Euro). Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis habe alles in allem bei über 50 Mio. Euro gestanden, ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahreswert von rund 44 Mio. Euro.Das Finanzergebnis habe sich von -8,4 Mio. Euro auf -4,2 Mio. Euro verbessert. Der Vorsteuergewinn sei somit von 35 Mio. Euro auf über 46 Mio. Euro um 31% angestiegen, während der Nettogewinn nach Minderheiten sogar um rund 45% habe zulegen können und in den ersten neun Monaten bei nahezu 40 Mio. Euro gelegen habe. Das Ergebnis je Aktie sei in der gleichen Größenordnung von 3,66 Euro auf 5,30 Euro gestiegen. Dieses starke Wachstum, welches entlang der GuV immer weiter ansteige, untermauere die exzellenten Verbesserungen in der Profitabilität der Gesellschaft. Auf Basis der Neunmonatszahlen habe das Unternehmen die Gesamtjahresprognose erneut bestätigt und die Analysten wären nicht überrascht, wenn diese sogar noch übertroffen werde.Hinsichtlich der Bilanz sei das Unternehmen derzeit mit einer Eigenkapitalquote von 36% und einem LTV von nur 34% sehr konservativ aufgestellt. Dieser Spielraum erlaube es, in 2020 unter anderem in neue Großprojekte zu investieren und die Analysten würden davon ausgehen, dass dies auch lukrativ umgesetzt werden könne und die Pipeline somit mindestens auf dem derzeitigen Niveau von 2 Mrd. Euro gehalten werden könne, was auch weitere Ergebnissteigerungen erlauben werde.Die Analysten seien mit dem Ergebnis der ersten drei Quartale sehr zufrieden. Sie würden außerdem davon ausgehen, dass UBM eine höhere als von ihnen ursprünglich erwartete Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen könne. Die Analysten hätten ihre Erwartung deshalb von 2,40 Euro auf 2,60 Euro je Aktie erhöht. Mit dem positiven Ausblick zur Gewinnsituation und zur Dividende und aufgrund der finanziellen Flexibilität hinsichtlich neuer Projekte hätten sich die Analysten entschieden, ihr Kursziel von 52,00 Euro auf 54,00 Euro anzuheben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn sehr gut entwickelt und habe bereits über 35% zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: