Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (08.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) unter die Lupe.UBM habe ein gutes Geschäftsjahr 2021 Ergebnis mit einem EBT von EUR 60,1 Mio. gemeldet, womit die Analysten- (EUR 57,6 Mio.) und die Konsenserwartungen (EUR 58,8 Mio.) geringfügig hätten übertroffen werden können und die obere Grenze der Unternehmensprognose von EUR 55-60 Mio. erreicht worden sei. Der Nettogewinn von UBM sei im Jahresvergleich um 10% auf EUR 43,7 Mio. (RBIe EUR 44,8 Mio., Konsens EUR 39,4 Mio.) gestiegen, was auf eine geringere Steuerbelastung im Jahresvergleich zurückzuführen sei. Die gute Ertragslage, die den zu Jahresbeginn erwarteten Ergebnisrückgang verhindert habe, habe zu einer leichten Anhebung des Dividendenvorschlags je Aktie auf EUR 2,25 (erwartet: EUR 2,20) geführt, zahlbar im Mai, und liege damit um EUR 0,05 über dem stabilen Niveau der letzten drei Jahre.Für das Geschäftsjahr 2022 sehe UBM aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den unklaren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Inflation und die Geldpolitik von der Veröffentlichung eines Ausblicks ab.Die Umsatzerlöse seien im Jahresvergleich um 52% auf EUR 278 Mio. (RBIe EUR 273 Mio.) gestiegen, obwohl die Gesamtleistung mit EUR 471 Mio. relativ konstant geblieben sei (GJ 20: EUR 478 Mio.). Bis Q3 sei ein Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten gewesen, der auf mehrere Projektfertigstellungen und einen vorwärts verkauften FAZ-Turm zurückzuführen gewesen sei, der in Q4 kompensiert worden sei.Der Buchwert je Aktie (bereinigt um Hybridkapital) sei gegenüber Q3 geringfügig auf EUR 49,2 Mio. gestiegen und habe damit weitgehend den Erwartungen entsprochen, während die Eigenkapitalquote eine Verbesserung auf 36,8% habe verbuchen können (35,1% nach Q3) und somit über der Zielspanne von 30 bis 35% gelegen habe. Dies sei auf eine geringere Verschuldung (Nettoverschuldung auf EUR 381 Mio. gegenüber Q3: 410 Mio.) und einen Rückgang der kurzfristigen Vermögenswerte (hauptsächlich Immobilienvorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) zurückzuführen, was zu einer Verringerung der Bilanzsumme geführt habe. Bei der Cash-Position sei es zu einem leichten Abfluss (EUR 423 Mio. vs. Q3: EUR 442 Mio.) gekommen, der zum Teil auf Schuldentilgungen in Q4 zurückzuführen sein dürfte.Die Analysten sähen die Veröffentlichung insgesamt als neutral an. Obwohl die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und Q4 21 aufgrund des marginalen EBT und der Dividendenüberschreitung einen leicht positiven Ersteindruck hinterlassen würden, liege der Fokus im aktuellen Umfeld auf der zukünftigen Ertragskraft, die derzeit noch durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich Wirtschaftsentwicklung, Inflation und Geldpolitik belastet sei. Die Analysen sähen UBM mit einer starken Cash-Position und einer über dem Zielwert liegenden Eigenkapitalquote gut gerüstet für ein weiteres turbulentes Umfeld, allerdings berge die Inflation Abwärtsrisiken für ihre Profitabilitätsschätzungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.