ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (09.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) weiterhin zu kaufen.UBM habe sich trotz der Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 sehr stabil entwickelt und werde dies auch im laufenden Jahr 2021 tun. Die Analysten sähen nur einen marginalen Rückgang des Ertragsniveaus im Vergleich zu Vorkrisenzeiten. Im Rahmen der Vorlage der Q3-Ergebnisse habe das Unternehmen auch einen ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 gegeben, für welches man eine Rückkehr zu Gewinnwachstum erwarte.UBM habe ein sehr stabiles Q3 vermeldet, ohne größere Projektakquisitionen oder Verkäufe und auch ohne Terminverkäufe. Damit habe es, mit Ausnahme eines über den Erwartungen liegenden Umsatzes, im Großen und Ganzen den Analystenschätzungen entsprochen. Demzufolge würden die Analystenprognosen für die Geschäftsjahre 2021-23e weitgehend unverändert bleiben. Das Management habe auf fortgeschrittene Gespräche über eine mögliche Akquisition hingewiesen und habe einen vor Baubeginn stattfindenden Projektverkauf angedeutet, welcher noch im Q4 abgeschlossen werden könnte.Auf den Bau- und Immobiliensektor würden fast 40% der jährlichen weltweiten Emissionen entfallen, wobei ca. 10% der Gesamtemissionen allein auf den Baubereich entfallen würden. Alle Unternehmen der Branche würden in den kommenden Jahren mit veränderten Anforderungen in Bezug auf umweltfreundlichere Entwicklungsmethoden konfrontiert sein. Als einer der ersten Akteure habe UBM einen gewissen Vorsprung. Nach Meinung der Analysten sei dies auch aus geschäftlicher Sicht sinnvoll, da auf dem Markt höhere Mieten, geringere Leerstände und ein größeres Mietwachstumspotenzial für grüne Immobilien zu erkennen sei. Des Weiteren würden die Null-Emissions-Verpflichtungen vieler Immobilieninvestoren in den kommenden Jahren eine Umschichtung von Kapital in nachhaltigere Immobilien erfordern, was die Nachfrage nach neuen oder sanierten Immobilien sichern dürfte. UBM sei einer der ersten Bauträger in Europa, der in die, hauptsächlich auf Holz basierte, Entwicklung nachhaltiger Immobilien eingestiegen sei. Derzeit seien 41% der Projektpipeline als "grün" eingestuft, wobei der Anteil in Zukunft wahrscheinlich noch steigen werde.Das Unternehmen habe die Pandemie weitaus besser überstanden als ursprünglich erwartet, mit nur marginalen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse. UBM habe sich als äußerst flexibel erwiesen, so habe man den Fokus der Projektpipeline von Hotels auf krisensicherere Büro- und Wohnimmobilien umgestellt und die Chancen in nachhaltiger Immobilienentwicklung erkannt. UBM gehöre zu den ersten Entwicklern in Europa, die in den Holzbau eingestiegen seien und könnte damit auch einen Vorsprung vor den in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmenden Umweltauflagen aufbauen. In Anbetracht der geplanten zukunftsträchtigen Ausrichtung und der relativ moderaten Bewertung für die GJ 2022-23e sähen die Analysten ein weiterhin attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die UBM Development-Aktie und das Kursziel von EUR 51,00. (Analyse vom 09.12.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.